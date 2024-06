Germania, sparatoria ad Hagen: diversi feriti

(Adnkronos) - Diverse persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, in una sparatoria avvenuta oggi nella città tedesca di Hagen. Un portavoce della polizia ha detto a una televisione locale che la situazione è ancora "dinamica". Secondo le prime ricostruzioni, è stato aperto il fuoco prima nei locali di un parrucchiere e poi in un altro luogo. Secondo quanto riferisce la polizia su X, potrebbe trattarsi di un crimine in ambito familiare.