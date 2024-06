Philippe Leroy, l'attore 93enne è morto oggi a Roma

(Adnkronos) - Si è spento questa sera a Roma a 93 anni Philippe Leroy, per decenni uno dei volti più noti del cinema e della tv italiana, paese che aveva 'adottato' all'inizio degli anni Sessanta, dopo una giovinezza avventurosa, che lo aveva reso particolarmente credibile nei ruoli da duro interpretati nei decenni successivi. L'ultima apparizione in La notte è piccola per noi, regia di Gianfrancesco Lazotti del 2019.