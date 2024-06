Valle D'Aosta, due alpinisti morti sullo Zerbion

(Adnkronos) - Due alpinisti, entrambi residenti in Valle D’Aosta, sono stati recuperati senza vita dal soccorso alpino sulla cresta che divide le pareti est e nord del monte Zerbion in Valle D'Aosta. Le ricerche erano partite dalla segnalazione di non rientro ed hanno richiesto l'impiego di tre elicotteri. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia.