A12, maxi incidente al casello di Rosignano nel livornese: 3 morti

(Adnkronos) - Gravissimo incidente stradale al casello autostradale di Rosignano nel livornese, dove è tutt'ora in corso l'intervento dei vigili del fuoco. Dalle prime informazioni sarebbero almeno tre le vetture coinvolte e tre le persone decedute. Oltre alle tre vittime, sei persone sono rimaste ferite. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è al lavoro la polizia e sono intervenuti i sanitari per i soccorsi. Tra i feriti ci sono anche due minori, che sarebbero fortunatamente rimasti coinvolti lievemente. Uno dei feriti sarebbe invece, dalle prime informazioni, in condizioni più gravi.

Da una primissima ricostruzione della polizia, un'auto è arrivata sul casello a forte velocità tamponando un'altra vettura che era ferma e nello schianto sarebbe poi rimasta coinvolta anche una terza auto. Due delle vetture nel forte impatto si sono ribaltate finendo anche contro il casello rimasto danneggiato. Sull'A12 è chiuso il tratto tra Rosignano Marittimo e Barriera di Rosignano.