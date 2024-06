Roland Garros, Arnaldi ko in 4 set

(Adnkronos) - Matteo Arnaldi esce di scena agli ottavi di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimenti sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 23enne ligure, numero 35 del mondo, cede al 25enne greco Stefanos Tsitsipas, numero 9 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 3-6, 7-6 (7-4), 6-2, 6-2 in tre ore e 13 minuti. Più di qualche rimpianto per l'azzurro che, dopo aver vinto il primo set, ha mancato 4 set-point nel secondo parziale prima di lasciare il passo al campione di Montecarlo.