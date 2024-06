“Un’Europa possibile e praticabile": a Cuneo una serata il 5 giugno

Il 5 giugno alle ore 21, presso la Sala CDT in Largo Barale 1 a Cuneo, si terrà l’incontro organizzato dal Circolo PD di Cuneo “Un’Europa possibile e praticabile”. La serata sarà un’importante occasione di dialogo e confronto sui temi centrali del futuro europeo, con particolare attenzione alla cooperazione, alla responsabilità e alla condivisione delle sfide comuni.

L’incontro sarà aperto da Chiara Gribaudo, deputata e Vice Presidente del Partito Democratico. La sua introduzione getterà le basi per una serata ricca di contenuti, in cui verranno approfonditi i valori fondamentali che guidano l'Unione Europea e le prospettive per un'Europa più unita e solidale.

Successivamente, dialogheranno Emanuele Fiano, candidato alle elezioni europee per il Partito Democratico, e Franco Chittolina, presidente dell’Associazione Apice.

La serata è organizzata con l’obiettivo di stimolare un dibattito costruttivo e fornire ai cittadini gli strumenti necessari per una riflessione consapevole in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Votare in maniera informata e consapevole è fondamentale per contribuire alla costruzione di un’Europa che rispecchi i valori e le aspirazioni dei suoi cittadini.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per dare il proprio contributo a questa importante discussione. Le elezioni europee rappresentano un momento cruciale per il futuro del nostro continente e occasioni come questa sono essenziali per comprendere meglio le sfide e le opportunità che ci attendono.