Franco Demaria (Insieme si Può): “Un programma condiviso, fatto di progetti solidi e concretamente realizzabili” [VIDEO]

Manca circa una settimana alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno dove i saluzzesi saranno chiamati a votare il sindaco della Città e a rinnovare il consiglio comunale. Franco Demaria , a capo del gruppo di Insieme si può , si presenta con una squadra composta da sei liste (Città Democratica, Città Futura, Polo Civico, Sinistra Saluzzese, Una Città da Amare e Uniti per Saluzzo) e 96 candidati.

"Quello che abbiamo presentato è un programma condiviso e partecipato - commenta il candidato a sindaco Franco Demaria - Oltre cento persone in sei mesi hanno partecipato ai gruppi tematici. Punteremo ai servizi alla persona, con particolare attenzione alle categorie più fragili. I lavori di sistemazione degli edifici scolastici stanno terminando. Tutte le scuole primarie avranno una mensa. Proseguiremo nei luoghi pubblici con l’efficientamento degli impianti energetici con nuovi impianti di energia rinnovabile.”

“Staremo vicino alle associazioni di categoria sostenendo le attività produttive - prosegue Demaria - Insieme progetteremo i programmi per sostenere le terre del Monviso e la pianura. Presto finiranno i grandi cantieri del centro storico, interverremo sulle strade così come cercheremo di lavorare con i privati per la realizzazione di un nuovo parcheggio di circa 150 auto dietro alla Castiglia.”