Olimpiadi delle Neuroscienze: il bodoniano Mattia Poggio ha rappresentato il Piemonte alla fase nazionale

Cosa dire della fase nazionale... Emozionante e arricchente dal punto di vista delle conoscenze ma, soprattutto, delle amicizie. Nei giorni 17 e 18 maggio si sono svolte le fasi nazionali delle Olimpiadi di Neuroscienze, in cui un rappresentante per ogni regione si contendeva la possibilità di accedere alla fase internazionale. Per il Piemonte era presente Mattia Poggio della 5B che, dopo essersi qualificato nella fase di istituto, ha vinto quelle regionali svoltesi il 9 marzo scorso.



I campioni regionali sono stati accolti a Roma. A loro è stato offerto un programma ricco di impegni: un pomeriggio dedicato alle neuroscienze (in particolare una lezione tenuta dalla prof.ssa Campolongo in merito agli studi che svolge sul funzionamento della memoria, dove i 18 finalisti hanno potuto interagire attivamente); una cena arricchita da specialità romane, dove i campioni e i loro docenti hanno avuto modo di conoscersi meglio. Infine, durante la mattinata del sabato, i ragazzi si sono sfidati in diverse competizioni (cruciverba, mappe anatomiche del cervello, domande su malattie neuronali) che hanno decretato una prima classifica. I migliori 5 hanno affrontato un'ultima prova, con la vittoria del rappresentate del Lazio. Sebbene Mattia non sia riuscito ad arrivare tra i primi 5, sicuramente è tornato a casa con una grande soddisfazione ed un’esperienza arricchente…ha infatti potuto confrontarsi con ragazzi che condividono una grande passione per le scienze!



Complimenti a Mattia dal Dirigente scolastico, a nome di tutto l’istituto!