Corsa in montagna: Mazza e Chialvo sul podio agli Europei off-road di Annecy

Piemontesi sul podio ai Campionati Europei off-road di Annecy, svoltisi da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno in Francia.

A brillare è Francesco Mazza (Atl. Saluzzo); il cuneese nella prova Under 20 di salita e discesa (6,3km la lunghezza del tracciato, 340 metri di dislivello), conquista il sesto posto individuale e guida la squadra azzurra alla conquista della medaglia d’argento, alle spalle della Francia (che piazza quattro atleti nei primi quattro posti). Completano la squadra azzurra Luca Curioni (nono), Marco Stupiggia (14mo), Gabriel Bazzoli (17mo).

Sabato 1 giugno era stata invece la vota del trail lungo. A salire sul podio è la squadra femminile, guidata dalle piemontesi Camilla Magliano (GS Orecchiella Garfagnana) e Martina Chialvo (Pod. Valle Varaita). Al termine del tracciato di 58km (3400 metri di dislivello), Magliano, alla seconda esperienza sulla distanza, è dodicesima e prima delle azzurre, dopo aver viaggiato tra l’ottava e la nona piazza nella fase centrale. Chialvo invece è quindicesima in rimonta, dimostrando la propria affidabilità in questo tipo di competizioni. A completare il risultato del team è la valdostana Giuditta Turini che chiude 23esima recuperando qualche posizione nel finale.

Al maschile gli azzurri finiscono quinti e il miglior piazzamento arriva per merito di un combattivo Cristian Minoggio (Sport Project VCO), nono dopo aver provato anche ad animare la corsa in avvio. Per il debuttante Francesco Nicola (ASD Climb Runners), dopo il recente inserimento in squadra, c’è il 25esimo posto e la seconda piazza tra gli azzurri. A completare i risultati di squadra Andreas Reiterer (28mo) e Gianluca Ghiano (49mo).

Nella giornata inaugurale, venerdì 31 maggio, dedicata alle prove in sola salita, giornata difficile per le azzurre, sul tracciato di 7,6 km con circa mille metri di dislivello. Valeria Roffino (Fiamme Azzurre) chiude 35ma, quarta tra le azzurre (Vivien Bonzi 14ma, Elisa Sortini 22ma, Gloria Giudici 24ma).