Fiere, grande successo di pubblico e visitatori alla 3°edizione Pge e 1°edizione Cybsec-expo

(Adnkronos) - Chiudono tra la grande soddisfazione di espositori e di pubblico la 3ª edizione del Pipeline & gas expo (Pge) e la 1ª edizione della Cybsec-expo, i due eventi targati Mediapoint & exhibitions andati in scena nei padiglioni del Piacenza Expo dal 29 al 31 Maggio 2024. Pipeline & gas expo (Pge) si è confermata ancora una volta la principale mostra-convegno a livello europeo esplicitamente dedicata ai settori del “Mid-Stream” e delle reti distributive di “Oil&Gas”, del “Power Generation” ma anche di quelle idriche. A chiusura del ricco palinsesto di incontri che ha affiancato la kermesse, stamane, il convegno “The role of gases in building a resilient energy system”, che ha visto la partecipazione di Andrea Stegher, Vice President International Gas Union (President for the 2025-2028 Triennium), Paolo Zoni, Business Development Manager di Sicim e Andrea Scuderi, Head of Commercial Pipeline and Europe, Commercial and Tendering di Bonatti.

Stegher ha scelto proprio il Pge per lanciare il suo appello in vista del 2050, limite fissato dall’Unione Europea con il Net-Zero Industry Act per la decarbonizzazione totale: “Il 2050 è una data centrale per molti aspetti, ma a essere fondamentale è anche il percorso attraverso il quale si arriva al 2050, quindi dobbiamo muoverci in maniera molto rapida, dobbiamo avere più investimenti, più innovazione e più policy support alle opzioni che dobbiamo sviluppare”.

Enorme interesse ha suscitato anche il Cybsec-expo, nonostante l’evento fosse alla 1ª edizione. A testimoniare la rilevanza già raggiunta dalla manifestazione, la partecipazione del questore di Piacenza, Ivo Morelli: “La sicurezza nel campo dell'informatica della Cyber Crime è già da tempo nelle mani del Ministero dell'Interno, attraverso il C.N.A.I.P.I.C.. Ovviamente è il momento della sicurezza non più fisica ma informatica, purtroppo gli attacchi sono sempre più frequenti e crescono con una velocità incredibilmente alta, quindi l'approfondimento di questi temi è fondamentale”, ha dichiarato Morelli, “Nel settore della nostra vecchia Polizia postale siamo all'avanguardia, stiamo spendendo grandissime risorse per avere operatori sempre più formati. Siamo sul campo per proteggere le infrastrutture critiche h24, infatti c’è una centrale operativa che risponde con tempestività a queste esigenze, proprio per abbattere quei tempi che invece in passato dovevamo gestire in maniera cartacea”.

Grande soddisfazione è stata espressa da Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice delle due fiere: “La soddisfazione per il Pge è grande, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione di operatori esteri, giunti a Piacenza da Usa, Canada, America Latina e dall’ Est Europa. Mi piace sottolineare anche la qualità dei visitatori, il grande valore aggiunto per una fiera di nicchia come la nostra. Cybsec è stata per tutti i partecipanti – e anche per noi organizzatori - una curva di apprendimento continua”, aggiunge Potestà, “grazie al numero e al livello dei convegni che si sono tenuti collateralmente alla mostra-mercato”.

Ma l’attività di Mediapoint & exhibitions non si ferma mai. Tanto che Potestà, in chiusura dei due eventi, ha voluto lanciare l’appuntamento per la 3ª edizione del Hydrogen expo, in programma dall’11 al 13 Settembre 2024, sempre nei padiglioni del Piacenza Expo (www.hydrogen-expo.it).

“Mediapoint dà appuntamento a Settembre con la terza edizione dell’Hydrogen expo che non solo si è già affermata come la più grande manifestazione italiana dedicata all’idrogeno, ma è anche la seconda in Europa, quanto a dimensioni. Nonostante siamo soltanto a fine di maggio, abbiamo già il padiglione principale di Piacenza Expo quasi tutto occupato, con prenotazioni provenienti sia dall’Italia che dall’estero”, conclude Potestà.