Juve, accordo con Allegri: contratto risolto e divorzio definitivo

(Adnkronos) - Accordo tra la Juventus e Massimiliano Allegri per la risoluzione del contratto. Si chiude senza code in tribunale il rapporto tra il club e l'allenatore. "Juventus Football Club e Massimiliano Allegri comunicano di aver di comune intesa concordato la risoluzione del contratto di prestazione sportiva al termine dell’attuale stagione sportiva. La società, nel ringraziare Massimiliano Allegri per i risultati sportivi conseguiti nel corso degli anni alla guida della squadra, desidera augurargli il meglio per il suo futuro professionale", rende noto la Juve.

La società ha esonerato Allegri dopo la finale di Coppa Italia e poi ha formalizzato il licenziamento per giusta causa, che il tecnico avrebbe impugnato in tribunale. L'intesa comunicata oggi pone fine al rapporto, con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto prevista nel 2025, e evita code in tribunale.