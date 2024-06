Tajani “L’Italia in aiuto del popolo palestinese che soffre”

ROMA (ITALPRESS) - Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha tenuto una conferenza stampa per annunciare i risultati del tavolo tecnico dell'iniziativa Food for Gaza e presentare il primo carico di aiuti raccolti per la popolazione di Gaza."Con questa iniziativa abbiamo ribadito l'impegno del Governo italiano di fronte all'emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza: lavoriamo affinchè gli aiuti arrivino prima possibile", ha commentato Tajani, evidenziando come l'iniziativa abbia l'obiettivo di portare un aiuto concreto per la sicurezza alimentare e per la salute dei civili palestinesi."Siamo grati a tutta la squadra italiana che si è messa in moto in queste settimane", ha aggiunto il Ministro, ringraziando le Agenzie del Polo ONU di Roma, la Croce Rossa Italiana e FICROSS e la Protezione Civile, oltre a Coldiretti e Confagricoltura, dai cui depositi partono gli aiuti.Dal 7 ottobre 2023, è stato sottolineato, l'Italia è in prima fila nella risposta all'emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza. Da allora il Governo ha stanziato una serie di pacchetti di aiuti per un totale di 55 milioni di euro. In tale ambito si situa l'iniziativa "Food for Gaza", il cui stanziamento totale ammonta attualmente a 30 milioni di euro. Alla presentazione hanno preso parte anche i rappresentanti di FAO, WFP, FICROSS e Protezione Civile, partner di Food for Gaza. Presenti anche il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, e l'amministratore delegato di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia, associazioni che sostengono l'iniziativa.Coinvolta nell'iniziativa anche l'Agenzia delle Dogane attraverso la fornitura di uno scanner di ultima generazione che sarà imbarcato giovedì a Gioia Tauro alla volta di Cipro e poi impiegato per i controlli sui container di aiuti che affluiranno nella Striscia.- foto Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).