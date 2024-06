Ucraina, Zelensky in Asia per battere il suo 'cinismo': "Sostenga la fine della guerra"

(Adnkronos) - Non la richiesta di armi e munizioni, costante delle sue visite nei Paesi occidentali, ma il tentativo di vincere il "cinismo asiatico" e coinvolgere i Paesi della regione in un più ampio progetto diplomatico. Questo sarebbe stato l'obiettivo della visita in Asia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a sorpresa a Singapore nei giorni scorsi per ampliare il sostegno mondiale a Kiev mentre si avvicina la conferenza di pace che si terrà il 15 e 16 giugno in Svizzera e alla quale la Cina ha detto di non voler partecipare, scrive il 'Washington Post'.

"Vogliamo che l'Asia sappia cosa sta succedendo in Ucraina, che l'Asia sostenga la fine della guerra - ha detto Zelensky in una conferenza stampa - Vogliamo che i leader asiatici partecipino al vertice di pace''. Anche se "so che per alcuni qui la guerra in Ucraina sembra più lontana di quanto non sia in realtà", ha ammesso la ministra della Difesa olandese Kajsa Ollongren riscontrando che in Asia non si condividono i sentimenti di angoscia emotiva ed esistenziale provati invece in Occidente. ''Ma l'impatto finale riguarderà la sicurezza globale'', ha aggiunto.

A margine del Shangri-La Dialogue, la conferenza intergovernativa sulla sicurezza che si tiene ogni anno a Singapore organizzato dall'International Institute for Strategic Studies, Zelensky ha incontrato tra gli altri il presidente indonesiano eletto Prabowo Subianto, il presidente e il primo ministro di Singapore, oltre al capo del Pentagono Lloyd Austin. Freddi, invece, i rapporti con il ministro della Difesa cinese Dong Jun. "Purtroppo l'Ucraina non ha legami forti con la Cina perché la Cina non lo vuole", ha detto Zelensky.

Il leader ucraino ha accusato Pechino di essere uno "strumento" in mano ai russi per contrastare la diplomazia ucraina. ''La Russia, sfruttando l'influenza cinese nella regione e anche utilizzando i diplomatici cinesi, fa di tutto per ostacolare il vertice di pace" in Svizzera, ha denunciato Zelensky, smentendo le tesi cinesi secondo cui il suo export verso la Russia non può essere usato a fini militari. "Oggi ci sono informazioni secondo cui in qualche modo elementi degli armamenti russi provengono dalla Cina", ha aggiunto. Ma il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha risposto che Pechino non ha mai "attizzato il fuoco o alimentato le fiamme" della guerra tra Russia e Ucraina, rivendicando gli sforzi compiuti a sostegno della pace al di là della partecipazione o meno alla conferenza di pace in Svizzera.

Al leader ucraino si è unito Ferdinand Marcos, presidente delle Filippine, che ha accusato Pechino di "azioni illegali, coercitive, aggressive e ingannevoli" nelle acque territoriali contese del Mar Cinese Meridionale. Anche Austin, pur senza citare la Cina, ha parlato di una ''nuova convergenza'' di partnership e alleanze militari degli Stati Uniti con paesi asiatici e che ''riguarda l'unione e non la divisione'', ovvero ''libere scelte degli stati sovrani''.

In risposta, Dong ha parlato di ambizioni "egemoniche" degli Stati Uniti e chiesto ai governi asiatici di risolvere le proprie controversie sulla sicurezza. In particolare ha accusato le Filippine di essere ''incoraggiate'' da potenze esterne e ha detto che la leadership di Taiwan dovrebbe essere ''inchiodata al pilastro della vergogna nella storia''. La prospettiva di una ''riunificazione pacifica'' della Cina, ha aggiunto, è stata ''erosa'' dagli ''indipendentisti'' di Taiwan e dai suoi sostenitori stranieri.

Ma mentre crescono le provocazioni e le azioni aggressive della Cina, molti analisti sono dubbiosi. Come riporta il Washington Post, lo studioso coreano Chung Min Lee ha chiesto a Dong ''come possiamo fidarci di voi quando le vostre parole e le vostre azioni sono totalmente opposte?". Il ministro della Difesa cinese ha deciso di non rispondere e secondo Jennifer Parker, esperta di affari marittimi presso il National Security College dell'Università Nazionale Australiana, Dong "ha dato la chiara impressione che fosse venuto per dire quello che aveva bisogno di dire a un pubblico interno e che non avesse alcun interesse nella risposta del pubblico internazionale''. Anche perché le parole di Dong ''hanno fatto venire i brividi'' e non erano ''interessate a ridurre la tensione''.

Ad allontanare l'Asia dalla crisi ucraina è, secondo C. Raja Mohan dell'Istituto di studi sull'Asia meridionale presso l'Università Nazionale di Singapore, la storia del secolo scorso nella regione che è piena di ricordi di potenze occidentali che agiscono nel loro puro interesse nazionale. Spesso attraverso la coercizione e talvolta nel sostegno di dittature brutali. In Asia ''non hanno mai creduto alla retorica (occidentale) perché hanno sempre saputo che c'è una differenza tra ciò che l'Occidente dice e ciò che fa'', ha detto Raja Mohan al Washington Post. Ma gli ultimi segnali potrebbero giocare a favore degli Stati Uniti poiché ''per coloro che si trovano alla periferia della Cina, il problema attuale è l'espansionismo della Cina''.

José Ramos-Horta, presidente di Timor Est, ha confermato a Zelensky che parteciperà alla conferenza per la pace in Ucraina in Svizzera, pur lamentando la mancanza di una più ampia solidarietà nella regione. ''Mi rattrista che non ci sia una spinta collettiva internazionale per porre fine alla guerra in corso'' in Ucraina, ha detto Ramos-Horta. ''In gran parte del Sud del mondo è vista come una guerra europea, americana e russa. In parte, ciò ha a che fare con l'incomprensibile tolleranza degli Stati Uniti e dell'Europa nei confronti della brutale guerra di Israele contro i palestinesi'', ha spiegato.