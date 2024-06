Atletica: i risultati del Meeting di Primavera di Mondovì

Domenica 2 giugno a Mondovì si è disputata la XXVI edizione del Meeting di Primavera, organizzato da Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo.

DONNE. Nello sprint testa a testa sui 100 metri tra l’australiana Georgia Harris e Chiara Melon (Fiamme Azzurre), risolto a favore della prima in 11.52 (+1.0) contro 11.54 (+1.0) della seconda. Ben si comportano anche le junior Agnese Musica (Novatl. Chieri), quarta in 11.83 (+1.0) e Ilaria Contran (Safatletica Piemonte), quinta con 11.95 (+1.0) nella finale 1, mentre nella finale 2 Gaya Bertello (Novatl. Chieri) taglia il traguardo in 11.92 (+0.6), davanti ad Aurora Barbero Vignola (Sisport) che chiude in 11.99 (+0.6). Sui 200 metri miglioramento di oltre mezzo secondo per Giulia Ingenito (Sisport) che si aggiudica la gara con 24.03 (+0.4), cancellando il precedente primato di 24.57 realizzato lo scorso 1 maggio a Imperia. Cresce anche Clarissa Vianelli (Novatl. Chieri) con 24.05 (+0.4) mentre la sua compagna di club Gaya Bertello sfiora il primato personale (vecchio del 2022), correndo in 24.36 (+0.4). Con 13.73 (+1.7) sui 100hs anche Malina Lenuta Berinde (Sisport) fa segnare il suo nuovo primato personale. Sugli 800 metri, da segnalare un altro testa, questa volta tra Laura Pellicoro (Bracco Atletica) e Maria Colajanni (CUS Palermo) che vede prevalere la prima per un solo secondo: 2:03.80 contro 2:03.81. Sui 3000 metri, vinti dall’africana della senese Atletica 2005 Peninnah Wachira in 9:39.57, le piemontesi Adele Roatta (Bracco Atletica) e Margherita Vignolo (Atl. Alba) chiudono al terzo e quarto posto, rispettivamente in 9:52.52 e 9:54.01. L’atleta di casa Vittoria Bollano (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) si aggiudica i 10.000 metri di marcia in 49:31.80. Nel lungo, 5,89 (+0.6) per Milica Travar (Zegna) che la vale il secondo posto alle spalle di Chiara Smeraldo (CUS Genova) con 6,15 (+1.3) mentre è terza Elena Comollo (Sisport) con 5,82 (+0.4). Nel giavellotto bella prova di Paola Padovan (Carabinieri) con 55,06 mentre Erika Paris (Sisport) è terza con 43,29.

UOMINI. Sui 100 Eric Marek (Atl. Bergamo 1959) con 10.47 (+0.1) ha la meglio, per un solo centesimo, su Federico Guglielmi (Carabinieri), secondo con 10.48 (+0.1). Migliori piemontesi sono Mattia Jason Ndongala (Sisport), Vincenzo Martinelli (Sisport), Lorenzo Vera (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), tutti con 10.72 e vento regolare. Sui 200 vince Andrea Federici (Atl. Biotekna) in 20.70 (+1.1) mentre Ndongala è quinto in 21.71 (+0.3). Buona prova sui 110hs per Andy Gatto (Atl. Roata Chiusani), secondo in 14.67 (+1.9) alle spalle del ligure Oliver Mulas (13.89). Sugli 800 vittoria di Abdessalam Machmach (Athletic Club 96 Alperia), da registrare anche l’ottimo quarto posto dell’allievo Alessio Cena (Atl. Canavesana) in 1:56.67. Sui 3000, vinti da Patrick Nimubona in 8:02.01, è ottavo Gianluca Ferrato (Atl. Saluzzo) in 8:48.83. 7,75 (-0.5) nel lungo per Abdul Omar (Atl. Firenze Marathon) con lo junior Luca Coppola (Atl. Roata Chiusani) quarto e migliore dei piemontesi con 6,84 (-0.2). Nel disco 56,82 per Giovanni Faloci (Fiamme Gialle) che precede Samuele Masiani (Battaglio CUS Torino), secondo con 54,60.