Volley femminile: Busca Under 16 campione del 1° Torneo Gulliver Dogliani

Le ragazze dell'Under 16 MC 1933 Sedamyl Busca si aggiudicano la prima edizione del Torneo Gulliver di Dogliani. Due giorni di torneo, dove le buschesi hanno dapprima affrontato una compagine composta da una selezione di atleti di Dogliani ed El Gal, riportando la vittoria netta per 2-0. Successivamente si sono confrontate con le genovesi, che hanno dato del filo da torcere alle Fie di coach Barbero, ma alla fine Busca ha avuto la meglio per 2 -1, guadagnandosi l'accesso alla semifinale del giorno seguente.

Complimenti all’organizzazione del VBC Dogliani, per la bellissima serata con cena e dj set.

All’alba del secondo giorno Busca ha un arduo avversario, il Volley Parella Torino, tuttavia le fie biancoblù giocano una pallavolo concentrata e grintosa, vincendo per 2-0 e staccando così il pass per la Finale, dove trovano le padrone di casa del Dogliani, approdate anche loro all’atto finale dopo aver sconfitto le bresciana per 2-1. Busca sugli scudi non si lascia intimidire dal tifo del palazzetto e vince 2-0 la Finale conquistando la prima edizione del trofeo. Premio MVP per Sara Bonardello.

« Le ragazze ci tenevano parecchio a coronare questa stagione con una bella vittoria e ci sono riuscite. Ci siamo tolti qualche sassolino dalle scarpe, come aver superato le nostre concorrenti dirette di quest'anno, Cuneo, Centallo e il Dogliani stesso. Sono contento di lasciare il Busca con una squadra vincente e le ragazze con un bel sorriso stampato sul viso. Abbiamo chiuso la nostra avventura col botto!» - Valerio Barbero allenatore dell’Under 16.

Under 16 MC 1933 Sedamyl Busca: Nicole Rosso, Federica Mondino, Elena Eandi, Sara, Bonardello, Vittoria Giletta, Giulia Martina, Carlotta Raineri, Giulia Sottile, Giorgia Paoletto, Beatrice Spampinato, Aiana Vannucci, Ludovica Boscolo, Carola Giannasi.

I All.: Valerio Barbero