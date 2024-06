Migranti, Fini: "Meloni? Anni che sostengo che la legge Bossi-Fini va rivista"

(Adnkronos) - "La legge va aggiornata, non so cosa vuole fare il presidente del Consiglio, come ho detto in tempi non sospetti va rivista, sono già 5 o 6 anni che dico che va aggiornata". Commenta così Gianfranco Fini, interpellato dall'AdnKronos, le parole del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che oggi in Consiglio dei ministri, nella sua informativa sui flussi di ingresso degli stranieri per motivi di lavoro, ha spiegato che la legge numero 189 del 2002, che regola l’immigrazione in Italia, la cosiddetta Bossi-Fini, deve essere modificata.