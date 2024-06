Nel Quartiere Donatello di Cuneo s’inaugura la nuova piazza scolastica

Completamente finito il secondo intervento tra quelli finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): si tratta dei lavori di riqualificazione dell’area antistante la Scuola dell’Infanzia “Lucia Viano” nel quartiere Donatello di Cuneo, nell’ambito delle progettualità denominate “scuole al centro”. Sono interventi che hanno l’obiettivo di ridare centralità visiva e funzionale agli spazi di ingresso alle scuole dagli asili nido alle scuole medie, per garantire sicurezza e socialità agli alunni e alle alunne che le frequentano e che le raggiungono – possibilmente – a piedi o in bicicletta

L’intervento ha previsto la realizzazione di una piazza scolastica fronte scuola su via Rostagni, tra le vie Bernini e Donatello, tramite la trasformazione della strada in un’area pedonale e l’istituzione di una nuova zona 30 nel quartiere. In questo spazio, sottratto al transito delle auto, è stata creata una nuova area gioco con semisfere colorate in gomma, aree verdi alberate ed elementi di arredo a servizio della comunità, con sedute e rastrelliere per il parcheggio delle biciclette.

La sua inaugurazione è prevista per mercoledì 12 giugno a partire dalle 16 con un momento di festa aperto a bambini, famiglie e residenti, la presenza del Comitato di Quartiere Donatello e il Consiglio direttivo della Casa del Quartiere.

Così l’Amministrazione: “Un secondo tassello della trasformazione di Cuneo, grazie ai fondi del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) arriva a compimento. Siamo soddisfatti di consegnare al Quartiere questo nuovo spazio di socialità, che è di fatto un richiamo e un impegno a mettere al primo posto le esigenze degli abitanti più piccoli quando vanno a scuola, ma non solo. Ora continuiamo a lavorare per far avanzare gli altri progetti e cantieri della città”.

Programma

Ore 15:00 – L’inaugurazione è un gioco: attività con le bambine e i bambini della Scuola dell’Infanzia Lucia Viano – animazione coop. MOMO. Maestre della scuola e bambini saranno coinvolti in giochi ed esperienze sensoriali nel giardino della scuola, preparando una piccola sorpresa per l’inaugurazione.

Ore 16:00 – Saluti istituzionali e inaugurazione – Famiglie, bambini e residenti del quartiere sono invitati al momento di inaugurazione della nuova piazza scolastica. A seguire, proseguiranno i giochi e le attività proposti dalla coop. MOMO.

IIl progetto “scuole al centro”, proposto in via Silvio Pellico, nel quartiere Gramsci e al Donatello, sarà realizzato anche davanti alle scuole di Borgo San Giuseppe. Gioca con colori e forme che possono essere replicati e quindi riconoscibili in diverse zone delle città. La forma del cerchio viene proposta davanti alle scuole dei bambini fino ai 6 anni: asili nido e scuole dell’infanzia. Il quadrato viene invece utilizzato per le scuole di ordine e grado superiore. I colori scelti richiamano l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e si riferiscono all’obiettivo 10 – Lotta alle disuguaglianze (fucsia), obiettivo 11 – Città e comunità sostenibili (giallo) e obiettivo 15 – Vita sulla Terra (verde). Le nuove piazze scolastiche sono connotate con verniciature a terra e pavimentazioni colorate per far risaltare gli spazi dedicati al gioco e alla permanenza sicura di bambine e bambini.