Alassio Blue Vista: una nuova visione di integrazione tra architettura e paesaggio naturale a cura di Santandrea Luxury Houses & Top Properties (Gruppo Gabetti) e Bayview Italia

Alassio è da sempre la meta preferita del Ponente Ligure per tutte le sue bellezze naturali, il territorio ricco di delizie e sapori mediterranei, divertimenti shopping e vita notturna. Bandiera Blu del Porto Luca Ferrari dal 2006 vanta un turismo selezionato e attento al benessere fisico e mentale. Destinazione ricercata tutto l’anno dall’Italia e dall’estero, si caratterizza per un turismo affezionato soprattutto tra francesi tedeschi e svizzeri, ormai habitué dagli anni della Dolce Vita. Alassio infatti è sempre stata oasi e buen retiro di stranieri affascinati dalla sua sobria eleganza e dal mare incontaminato. Oggi questa località glamour è ricercata non solo dai turisti e dai vip in vacanza ma anche da importanti realtà immobiliari che riconoscono ad Alassio le potenzialità di una località in cui la tranquillità e la pace della natura si uniscono all’esclusività e al fascino dei borghi che la circondano e la incorniciano dall’alto.

“Alassio è da sempre una meta ricercata e corteggiata da real estate di fama internazionale. – conferma Marco Melgrati Sindaco di Alassio. Siamo lieti che questo bellissimo progetto commercializzato da Santandrea prenda vita sulle pendici di Alassio. La cultura dell’integrazione architettonica con il paesaggio unico della Liguria è un must che definisce le scelte urbanistiche della nostra città da sempre aperta ai progetti più esclusivi purché nel pieno rispetto della natura che ci ospita”.

Convinzione questa che sottende un obiettivo ambizioso: ovvero che le bellezze naturali mescolate a quelle storico-artistiche possano creare capolavori in grado di intercettare molteplici gusti. Il lusso immobiliare crea un legame indissolubile tra l’arte, la bellezza, la creatività ed il lifestyle made in Italy. Il progetto Blue Vista si inserisce in pieno lungo questa direttrice, offrendo esperienze abitative e canoni di bellezza unici e al contempo perfettamente fusi con la natura che li circonda. Le Ville Blue vista apriranno per la prima volta le loro porte al pubblico sabato 8 giugno dalle 10 alle 18 per un open tour che permetterà a tutti i visitatori di sperimentare questa nuova forma di luxury living. Tra gli organizzatori Santandrea Luxury Houses & Top Properties referente per la commercializzazione e Bayview Italia, responsabile per l’asset management della proprietà.

PROGETTO BLUE VISTA ALASSIO

Proprio Alassio dunque sarà lo scenario per una presentazione esclusiva del progetto Blue Vista, composto da tre ville, ognuna unica per posizione e layout. La location si caratterizza per la sua pozione privilegiata, che domina il Golfo di Alassio rimanendo protetta dal traffico e dalla frenesia del centro cittadino. L’esclusività di Blue Vista è unica: le ville si trovano a breve distanza da servizi essenziali e attrazioni: solo 10,1 km dal prestigioso Golf Garlenda e a 8,7 km dall’esclusivo Riviera private Airport, garantendo un facile accesso senza sacrificare la pace e la privacy. Con viste spettacolari sul mare, queste dimore offrono un rifugio di lusso per le tue vacanze.

In questa avventura si sono impegnati 2 grandi realtà del settore immobiliare e finanziario quali Santandrea Luxury Houses & Top Properties e il Bayview Italia: “Siamo lieti di poter presentare il progetto Blue Vista agli alassini, così come a tutti coloro che scelgono la Riviera di Ponente per trovare il proprio angolo di Paradiso – afferma Salvatore Delle Cave, Head of RE Portfolio Management di Bayview Italia. Queste 3 splendide ville, ognuna unica nel suo genere eppure perfettamente integrate con la natura circostante, rappresentano per il team di Bayview l’orgoglioso risultato di una metodica attività di asset management, volta a valorizzare un prodotto che garantisce il massimo equilibrio tra il lusso di uno stile senza tempo e la comodità di soluzioni tecnologiche di ultima generazione.”

CHI SONO I PLAYER

Il Gruppo Gabetti

Gabetti Property Solutions, attraverso le diverse linee di business delle società controllate, eroga servizi per l’intero sistema immobiliare, offrendo consulenza integrata per soddisfare esigenze e aspettative di privati, aziende e operatori istituzionali. Proprio dall’integrazione e dalla sinergia di tutti i servizi, emerge il valore aggiunto del gruppo: un modello unico rispetto ai competitor. Il sistema organizzativo di Gabetti Property Solutions consente l’integrazione e il coordinamento delle competenze specifiche di ciascuna società del Gruppo nell’ambito delle seguenti aree: Consulenza, Valorizzazione, Gestione, Intermediazione, Mediazione Creditizia e Assicurativa e Riqualificazione.

Santandrea Luxury Houses & Top Properties

Fondato nel 1977, il brand Santandrea rappresenta il punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale dell’immobiliare di lusso in Italia per chi desidera acquistare, vendere o locare immobili di pregio in Italia. Da oltre 40 anni è garanzia di professionalità, bellezza, competenza ed innovazione, per offrire ai clienti l’esperienza del vero Luxury Real Estate made in Italy.

Bayview Italia

Bayview Italia, con sede a Milano, è controllata dal gruppo statunitense Bayview con sede a Miami. Fin dal 2017 supporta operazioni di investimento su asset diversificati per dimensioni e destinazione d’uso. Dall’inizio delle attività sono oltre 100 i progetti immobiliari per cui Bayview Italia ha curato tutte le fasi di gestione, dall’acquisizione alla valorizzazione sul mercato. Oltre 2000 unità immobiliari e circa 40M di euro di lavori svolti in tutta sono alcuni dei numeri che qualificano l’expertise del team di Bayview Italia e dei suoi tecnici selezionati.