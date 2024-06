Holding: la guida di Daniele Pescara

In un mondo sempre più globalizzato, le aziende cercano continuamente soluzioni per migliorare la loro struttura fiscale e massimizzare i profitti. Dubai, con il suo ambiente favorevole agli affari, è emersa come una destinazione molto attraente per l'istituzione di holding internazionali. Tuttavia, mentre i vantaggi sono numerosi, è fondamentale affrontare questo processo con attenzione, prestando particolare cura ai rischi di evasione fiscale e alle regole sull'effettiva presenza all'estero. Daniele Pescara, il consulente di riferimento per il company setup a Dubai ci ha fornito la sua Guida per Investire a Dubai.

Investire a Dubai: tutti i vantaggi

Le imprese sono soggette a basse imposte sul reddito societario e praticamente esenti da tassazione sui dividendi, sui guadagni di capitale e sulle ritenute alla fonte.

Ciò consente alle aziende di reinvestire integralmente i loro profitti nell'attività aziendale, senza il peso di un'elevata imposizione fiscale.

La posizione geografica strategica di Dubai la rende un ponte naturale tra Occidente e Oriente, facilitando l'accesso a mercati emergenti e consolidati.

La città funge da hub commerciale globale, collegando Europa, Asia e Africa, rendendola un'opzione ideale per le holding che desiderano espandere la loro presenza internazionale.

Le infrastrutture di trasporto e logistica di Dubai sono all'avanguardia, con l'aeroporto internazionale e il porto di Jebel Ali che garantiscono connessioni rapide ed efficienti con le principali città del mondo.

Inoltre, le numerose zone franche offrono ulteriori incentivi fiscali e regolamentari, attirando investitori internazionali.

Società a Dubai: perché farlo nel 2024

Dubai è rinomata per la sua

Questo contesto offre una piattaforma sicura e prevedibile per le attività aziendali, riducendo i rischi legati a instabilità.

La leadership lungimirante della città ha implementato politiche favorevoli agli affari, incentivando gli investimenti esteri e creando un ambiente pro-business.

Il quadro normativo di Dubai è chiaro e trasparente, progettato per tutelare gli investitori e garantire una concorrenza equa.

Le leggi sul commercio e le norme fiscali sono orientate a favorire gli investimenti, fornendo sicurezza giuridica alle aziende.

Aprire una Holding a Dubai

Uno dei principali è l'elusione fiscale, ovvero l'adozione di strategie volte a ridurre indebitamente l'imposizione fiscale.

Le autorità fiscali globali, inclusa l'Italia, stanno intensificando gli sforzi per contrastare tali pratiche.

Un altro rischio riguarda le norme sull'effettiva presenza all'estero.

La normativa richiede che la holding abbia una presenza reale e lo svolgimento effettivo delle attività decisionali in loco, per evitare problemi di localizzazione fittizia della residenza fiscale.

Pertanto, la compliance e la trasparenza sono essenziali per evitare problemi legali e fiscali.

Le aziende devono essere pronte a dimostrare la legittimità delle loro strutture societarie e la conformità alle normative.

Holding a Dubai con Daniele Pescara Consultancy

Un team di esperti può offrire una consulenza personalizzata, analizzando le esigenze aziendali e progettando una struttura ottimale, garantendo al contempo la conformità alle normative locali e internazionali.

La Daniele Pescara Consultancy è l’azienda leader nel company setup a Dubai, anche con particolare riferimento all’apertura di Holding.

I suoi oltre 24 professionisti, tra cui avvocati, commercialisti e fiscalisti internazionali sono esperti di Costituzioni Societarie a Dubai e sono in grado di supportare qualsiasi investitore in questo passo importante.

Affidarsi al giusto consulente è fondamentale affinchè tutta la procedura vada a buon fine e l’apertura della holding a Dubai riesca con successo.