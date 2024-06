A Frabosa Soprana i Corsi di Perfezionamento Musicale 2024

Arte, Musica, Teatro torna a Frabosa Soprana (CN) per i Corsi di Perfezionamento Musicale 2024, che si terranno dall’1 al 28 luglio 2024. Come ogni estate, le Masterclass coinvolgeranno centinaia di musicisti, tutti allievi che si dedicano professionalmente alla musica e che avranno la possibilità di studiare con docenti provenienti dalle più importanti realtà sinfoniche, come Teatro Regio, Orchestra Sinfonica Nazionale RAI e Conservatori italiani. Anche quest’anno, ESTEMPORANEA rinnova la preziosa collaborazione con Zephyr International Chamber Music Festival, amici di lunga data e musicisti straordinari.

Saranno quattro settimane interamente dedicate allo studio della musica e al divertimento di suonare insieme: centinaia di studenti frequenteranno le classi di strumento, musica da camera e orchestra seguite da quasi 30 docenti.

Protagonisti della prima settimana, dall’1 al 7 luglio, saranno flauti, clarinetti e chitarre, queste ultime coinvolte nell’Ensemble a 6 corde per approfondire lo studio della musica d’insieme. Con l’ensemble I Papillon – dedicato esclusivamente a diversamente giovani – anche i clarinetti avranno la possibilità di mettere in mostra le potenzialità dello strumento.

Si continuerà poi con la seconda settimana, da lunedì 8 a domenica 14 luglio, rivolta ai giovani musicisti che frequenteranno le numerose classi di strumento (flauto, clarinetto, violino, viola, violoncello, percussioni e pianoforte) e potranno sperimentare lo studio della pratica orchestrale con l’Orchestra Giovanile TAKKA BAND.

Il terzo periodo si terrà dal 15 al 21 luglio e vedrà i musicisti impegnati nella preparazione di concorsi e esami in Conservatorio, senza però lasciare da parte la magia di suonare insieme grazie a ECLETTICA - l’Orchestra Giovanile di ESTEMPORANEA.

I Corsi Estivi giungeranno al termine con la quarta settimana, dal 22 al 28 luglio, in collaborazione con Zephyr International Chamber Music Festival che porterà da San Francisco la bellezza della musica da camera.

Durante queste quattro settimane, i ragazzi e i docenti soggiorneranno nello splendido Hotel Excelsior di Frabosa Soprana, riservato interamente a loro, e faranno lezione in numerose location della cittadina messe a disposizione dal Comune di Frabosa Soprana. Ogni classe di strumentisti terminerà la settimana con concerti a ingresso gratuito, “maratone musicali” aperte a tutta la popolazione locale.

In contemporanea ai Corsi di Perfezionamento Musicale si svolgerà il Festival CONTAMINAZIONI, rassegna che ogni anno porta a Frabosa Soprana artisti provenienti dal miglior panorama nazionale: a breve il cartellone degli spettacoli! Le iscrizioni saranno aperte ancora per pochissimi giorni.

Per qualsiasi informazione su periodi, organizzazione e costi gli interessati possono visitare il sito www.estemporanea.eu, rivolgersi all’indirizzo email segreteria@estemporanea.eu o contattare lo Staff di ESTEMPORANEA al numero 375.8476751.