La Langa si prepara al voto tra sfide multiple e numerosi candidati sindaci in solitaria

Sta per finire il tempo delle parole, dei proclami, dei programmi e dei sondaggi: sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e dalle dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno, si voterà per le Europee, le Regionali e le comunali. Lato amministrative, in Langa si presenteranno scenari molto diversi.

Tre è il numero massimo di candidati che si fronteggerano: caposcuola è Alba dove si sfideranno Carlo Bo, sindaco uscente, Alberto Gatto e Carlotta Boffa. A Cherasco sono in lizza il sindaco uscente Carlo Davico, Claudio Bogetti, primo cittadino dal 2009 al 2019 e Roberto Germano. A Neive, oltre alla sindaca uscente Annalisa Ghella ci sono il suo vice Francesco Bordino e Paolo Piccinelli. A Dogliani il primo cittadino Ugo Arnulfo avrà come avversari Claudio Raviola e Aldo Botto. Stesso scenario ad Arguello con una poltrona per tre: Alessandro Fenocchio, Renato Drago e Luigi Rauseo.

Testa a testa

A Serralunga la sfida è tra Sergio Moscone e Gianfranco Capoccia, a Roddino fra Marco Andriano ed Edoardo Ravina. Due candidati anche a Cissone: Eugenio Baudana e Gianpaolo Custodero così come a Verduno (Marta Giovannini e Andrea Demagistris) e La Morra (Marialuisa Ascheri e Germano Giachino). A San Benedetto Belbo si presenteranno Daniele Cerrato e Romano Fresia Dotta, a Igliano Flavio Gonella e Giovanni Luigi Bado, a Murazzano Luca Viglierchio e Alberto Troia.

Simone Gallo e Piercarlo Biestro saranno i due candidati a Feisoglio, Piergiuseppe Tealdo e Daniele Carbone a Perletto. Sfida doppia anche a Bonvicino fra Giuseppe Mondone e Diego Montiglio. Stesso copione a Somano (Elena Clerico e Alessandro Drocco), Serravalle Langhe (Davide Falletto e Diego Brusco), Albaretto della Torre (Luca Borgna e Mattia Taricco). Chiudono questa carrellata i candidati sindaco Franco Grosso e Danilo Allochis a Bossolasco. Silvano Rabino e Davide Adriano a Lequio Berria.

Questione di quorum

Ci sono comuni della Langa in cui ci sarà un solo candidato sindaco e l'unica incognita sarà legata al quorum fissato al 40%. A Bosia si ripresenterà il primo cittadino uscente Ettore Secco, giunto al suo terzo mandato. A Gorzegno Marco Chinazzo è pronto a iniziare il secondo mandato. A Belvedere Langhe candidata è l’attuale sindaca Biagina Cartosio. A Barolo Renata Bianco sarà sostituita da Fulvio Mazzocchi. A Borgomale ci si attende l’elezione di Marco Grasso, a Cerretto Langhe Flavio Borgna. Massimiliano Romano non avrà avversari a Camerana, così come Gabriele Molinari a Castelletto Uzzone. Stesso copione a Castino con Enrico Paroldo e a Montelupo con Mario Romanelli.

Una sola lista a Castiglione Falletto con capolista Piero Eirale. L’attuale vicesindaco Damiano Ferrero è, invece, l’unico candidato a Mango. Filippo Costa e Livio Genesio si sono presentati a Monchiero e a Monforte, mentre a Montezemolo ci sarà Marco Giacosa. A Neviglie si attende il bis di Corrado Benotto. Marco Pallaro prenderà il testimone di Roberto Passone a Novello. A Niella Belbo ci sarà una sola lista con candidato sindaco Emanuele Sottimano. Unico candidato a Paroldo sarà Andrea Ferro. Franco Aledda è pronto all’investitura bis a Rodello, Andrea Mozzone si appresta a diventare sindaco di Sale Langhe, Enzo Capra a Sinio. Chiudono la lista Torre Bormida con Andrea Rizzolo, Torresina con Renata Dalmazzone, Trezzo Tinella con Alberto Cerrino e Mombarcaro con Clara Barbiero.