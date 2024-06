Edizione numero 20 per la "30 ore di Demonte": a luglio torna la Stra Val Esturo

La V.B.C. Valle Stura annuncia la ventesima edizione della Stra Val Esturo, una delle manifestazioni sportive più importanti della provincia di Cuneo, conosciuta anche come la "30 ore di Demonte".

L'evento si terrà il 6 e 7 luglio a Demonte, attirando atleti e appassionati dalla provincia di Cuneo, dalla regione Piemonte e dalle vicine Lombardia e Liguria.

Negli anni migliori, la Stra Val Esturo ha ospitato fino a 40 squadre, con quasi 400 atleti partecipanti, rendendola una competizione di alto livello.

Le discipline sportive in programma includono pallavolo 6vs6, che si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di Demonte, e calcio a 5, che si disputerà sul campo sintetico adiacente al palazzetto.

Dettagli di Partecipazione

Età: Possono partecipare atleti nati nel 2008 o anni precedenti.

Composizione delle Squadre: Ogni squadra potrà essere composta da un massimo di 10 persone.

Quota di Iscrizione: Pallavolo: 200 euro a squadra. Per i maschi, il limite di tesseramento FIPAV è la Serie A3, mentre per le ragazze non ci sono limiti di tesseramento.

Calcio a 5: 250 euro a squadra più 20 euro di cauzione. Non ci sono limiti di tesseramento.

Servizi e Strutture: Per facilitare la partecipazione degli atleti provenienti da lontano, sarà disponibile un'area camping dove sarà possibile campeggiare con tende e gazebo già a partire da venerdì, oltre ad un'area parcheggio per camper. Inoltre, l'organizzazione garantirà un servizio bar e ristorante attivo 24 ore su 24 presso il Palatenda vicino al Palazzetto dello Sport.

Programma dell'Evento: Le gare inizieranno sabato intorno all'ora di pranzo o subito dopo, con una pausa serale per consentire a tutti di partecipare alla festa con DJ. Le competizioni riprenderanno domenica mattina verso le 6, concludendosi con le finali nel pomeriggio.

Iscrizioni e Informazioni: Per iscriversi o ottenere ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web vbcvallestura.it, utilizzare i social network (Facebook e Instagram), inviare un’e-mail a iscrizione.stravalesturo@gmail.com o contattare telefonicamente il numero 3518072666.

La ventesima edizione della Stra Val Esturo promette di essere un evento significativo per tutti gli appassionati di sport e per le famiglie che desiderano vivere un fine settimana all'insegna dello sport e del divertimento.