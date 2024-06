Djokovic si opera, salta Wimbledon per salvare Olimpiadi

(Adnkronos) - Novak Djokovic si opera oggi al ginocchio destro per la lesione al menisco che l’ha costretto a ritirarsi dal Roland Garros. Il quotidiano francese L’Equipe riferisce che il 37enne serbo, scavalcato da Jannik Sinner al vertice del ranking ATP, si sottopone oggi all’intervento chirurgico a Parigi. Djokovic dovrebbe restare fermo 3 settimane prima di riprendere l’attività: il serbo dovrebbe saltare il torneo di Wimbledon, al via primo luglio. L’obiettivo è recuperare per il torneo olimpico di Parigi 2024.

Alle Olimpiadi, il tennis entra in scena il 27 luglio. Djokovic avrebbe 50 giorni per recuperare la condizione e andare a caccia della medaglia d’oro per colmare l’unica lacuna in un palmares straordinario, con il record di 24 titoli dello Slam. Il fuoriclasse di Belgrado si è infortunato due giorni fa, nel match degli ottavi di finale del Roland Garros vinto in 5 set contro l’argentino Francisco Cerundolo. Nelle fasi iniziali dell’incontro, il serbo è scivolato compiendo un movimento innaturale con il ginocchio destro. Nel corso della sfida, il 37enne ha chiesto inutilmente l’intervento degli addetti al campo per sistemare il terreno di gioco, ritenuto troppo scivoloso.