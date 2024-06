Primo posto a Roma per le ballerine maglianesi di “Dance on the Moon”

Le ragazze della scuola di danza maglianese “Dance On The Moon”, già vittoriose alla selezione regionale di Asti dello scorso gennaio, hanno ottenuto il primo posto alla finalissima tenutasi domenica 19 maggio all’Auditorium del Massimo di Roma.



Il gruppo composto da: (nella foto con le medaglie in alto da sinistra) Aurora Ghibaudo, Aurora Cagnasso, Aurora Richelmi, Greta Piccirillo, (in basso da sinistra) Giada Tarabra, Gioia Romano, Lucia Castello, Mia Bovio) guidate dalle maestre Martina Meistro e Alice Ponchione hanno ottenuto il prestigioso risultato distinguendosi tra ballerini provenienti da tutta Italia.



Mia Bovio e Giada Tarabra hanno anche gareggiato in un passo a due, classificandosi quarte e aggiudicandosi una borsa di studio.



La vittoria più grande è stata sicuramente l'esperienza vissuta, che ha fatto crescere le ballerine dal punto di vista artistico e personale.