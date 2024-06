Alla Festa per i 210 anni dei Carabinieri, a Milano, premiato anche il luogotente di Saluzzo Fabrizio Giordano

Il luogotenente Fabrizio Giordano, comandante della Stazione Carabinieri di Saluzzo, ha ricevuto ieri, mercoledi 5 giugno, nella Caserma Montebello di Milano, un riconoscimento personale per essersi distinto nell'attività istituzionale della stazione saluzzese, che presiede dal 2023.

Il riconoscimento, consegnato durante la festa per i 210 anni di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, organizzata dal Comando Interregionale “Pastrengo”, premia la condotta che lo contraddistingue da anni e che ha contribuito a rafforzare il legame tra l’Arma, in cui Giordano milita dal 2001 e il territorio saluzzese.

Nell’elenco di motivazioni le numerose attività organizzate, tra cui la campagna di comunicazione, nuova nel suo genere, con il messaggio “Fermiamo le truffe agli anziani. Chiama il 112”, veicolata su grandi vetrofanie affisse su mezzi di trasporto pubblico della Bus Company.

E’ stata inoltre considerata un esempio per le altre stazioni dei Carabinieri, anche l'apertura all'interno della caserma di Saluzzo, della stanza dedicata all'ascolto delle donne vittime di violenza, sulle cui pareti campeggia il murales che riproduce Lampeto, regina delle Amazzoni, una delle eroine della sala baronale del Castello della Manta, scelta per dare il senso di protezione alle donne che arrivano a denuciare una situazione di maltrattamento.

Memoria storica dell’ emergenza degli stagionali africani della frutta, a partire dal suo manifestarsi a Saluzzo, il luogotenente Giordano è stato in prima linea in questi 15 anni, con un ruolo chiave nella gestione del contesto, dal governare una situazione che, di anno in anno, presentava caratteristiche diverse da affrontare per la garanzia dell’ordine e della sicurezza, al contribuire a quello che viene considerato ora il “Modello Saluzzo”: il protocollo dell’accoglienza diffusa coordinato dalla Prefettura di Cuneo, che vede l’apertura di strutture di accoglienza per i lavoratori, in una rete di paesi frutticoli della Granda.

La cerimonia si è svolta alla presenza del comandante interregionale, Generale di Corpo d'Armata Riccardo Galletta e di alte autorità civili, militari e religiose della Lombardia.

Era presente Nando dalla Chiesa, figlio del generale Carlo Alberto nato a Saluzzo nel 1920, negli alloggi di pertinenza dell’allora caserma dei Reali Carabinieri che sorgeva dove oggi c’è il liceo scientifico G.B. Bodoni, in via Donaudi. Il padre, l’allora Capitano Romano dalla Chiesa, comandava a quel tempo la Compagnia di Saluzzo.

Insieme a Giordano sono stati premiati i colleghi di Genova Maddalena e Porto Mantovano.

Per il luogotenente il riconoscimento "non è non solo un premio personale" ma vuole essere un tributo all’ impegno di tutti i Carabinieri che hanno lavorato e che operano quotidianamente in team con lui, nella stazione di Saluzzo.