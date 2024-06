Bra, arriva nel quartiere Bescurone l’infermiere di comunità

Nel mese di giugno prende il via l’inserimento della figura dell’infermiere di famiglia e comunità nel quartiere Bescurone a Bra. Si tratta di un progetto che vede la collaborazione del Comune di Bra e dell’Asl CN2 nell’attivazione di un punto di accoglienza e ascolto socio-sanitario e di presidio sociale in una zona caratterizzata dalla presenza di diverse case di edilizia residenziale pubblica.



Una iniziativa family friendly, fortemente orientata sul benessere familiare, che prevede la presenza sul territorio a partire dal 14 giugno di un infermiere di famiglia/comunità e di un assistente sociale a disposizione delle persone in difficoltà. I due professionisti si occuperanno di fornire informazioni in campo sanitario, assistenziale, abitativo e si adopereranno sul fronte della prevenzione della salute oltre a fornire uno stimolo verso forme di socializzazione e di partecipazione attiva della comunità.



Mediante questo progetto, anche attraverso il coinvolgimento attivo del Comitato di quartiere, del Comitato spontaneo dei residenti della piazza, di cooperative sociali e organizzazioni di volontariato, si punta quindi a migliorare la qualità della vita all’interno del quartiere e a rafforzare il tessuto sociale.



Gli operatori saranno attivi il venerdì dalle 14 alle 20 in un locale di piazza Beppe Fenoglio 22 A. L’accesso ai servizi dei due professionisti sarà libero. L’iniziativa, che prevede una spesa a carico del Comune di 11.200 euro, si protrarrà fino ad agosto 2025.

Per maggiori informazioni e contatti con i gli operatori è possibile rivolgersi al Servizio sociale dell’ambito di Bra chiamando lo 0172-420711 o scrivendo a servizisociali.ambitobra@comune.bra.cn.it, oppure all’lnfermiere di famiglia tel. 338-7206828 o infermierebescurone@aslcn2.it.