Cuneo Illuminata 2024: ecco come sarà il nuovo portale luminoso

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di montaggio della struttura che reggerà le imponenti luminarie dell’ottava edizione di Cuneo Illuminata, in programma nel capoluogo dal 5 al 28 luglio prossimi.

Le luci di Mariano Light, storica ditta che opera nelle più grandi città di tutto il mondo, arriveranno in Piemonte nei prossimi giorni e saranno installate la prossima settimana.

Quest’anno le luminarie saranno in tema con il riconoscimento di Città Alpina 2024 ricevuto dal Comune di Cuneo: il portale di metri 22x19 che sovrasterà l’ingresso di via Roma da piazza Galimberti sarà infatti a forma di stella alpina.

Le luci proseguiranno per la via pedonale con tanti fili luminosi sospesi con farfalle colorate e stelle alpine fino a contrada Mondovì, da dove il 13 luglio partirà la Solenne Processione della Madonna del Carmine.

Gli spettacoli di luci a tempo di musica si terranno ogni venerdì, sabato e domenica alle 22 e alle 22.30, mentre per il resto della settimana le luminarie saranno accese fisse. Si comincia con l’inaugurazione di venerdì 5 luglio alle 21.30 con i saluti istituzionali e la prima grande accensione.

Non solo luci: il programma prevede la festa “Flower Power” by Palà Club, i mercatini di artigianato artistico, numerosi laboratori a tema “stella alpina” per bambini, la “Corsa sotto le luci” e la cena “Mille luci nel piatto”, “Illuminabici”, l’Infiorata, il concerto dei Polifonici e i Musici del Marchesato, “Una notte a Cuneo Illuminata” by Club Silencio in San Francesco e molto, molto altro! Tutti gli eventi sono disponibili su www.cuneoilluminata.eu/programma.

Intanto è aperta fino al 10 giugno la call per diventare volontari e vivere da protagonista la manifestazione: info e iscrizioni su www.cuneoilluminata.eu/volontari.