Cuneo: incontri sulla prevenzione degli incidenti domestici a Confreria e Cerialdo

La casa è uno dei luoghi percepiti come più sicuri, ma anche nell’ambiente familiare si concentrano importanti fattori di rischio per la salute, soprattutto dal punto di vista degli incidenti domestici. In questo caso, le persone più a rischio sono le meno giovani: il progetto “Attivamente Anziani”, in collaborazione con Misericordia Onlus, propone due incontri che hanno l’obiettivo di analizzare le principali cause di cadute e i metodi per evitarle attraverso la prevenzione, riducendo sensibilmente i rischi.



Gli incontri, completamente gratuiti, ma a prenotazione obbligatoria, si svolgeranno:

- lunedì 10 giugno presso il centro di incontro di Cerialdo in via San Pio X 11, dalle 20.30 alle 22.30;

- mercoledì 12 giugno presso il centro di incontro di Confreria, in via Valle Maira 144, dalle 20.30 alle 22.30.



Favorire la socializzazione, contrastare l’isolamento e migliorare il senso di appartenenza: sono questi gli obiettivi alla base del progetto “Attivamente anziani” promosso dal Comune di Cuneo, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Emmanuele, l’impresa sociale Eclectica+, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e l’associazione LiberaVoce e l’Unitre.



Per maggiori informazioni contattare l’educatrice della Cooperativa Emmanuele Cristina Abello al numero di telefono 388/8590367.