Il Tar solleva la mannaia dal concorso infermieri: niente sospensiva dopo i ricorsi. "Scampato pericolo, ora fare le assunzioni"

Nessuna misura di sospensione per il concorso infermieri. Nella giornata di mercoledì, il Tar si è pronunciato in merito al ricorso presentato contro le procedure del concorso per l’assunzione di infermieri nelle aziende sanitarie del Piemonte, non ordinando alcuna sospensione. Le assunzioni già disposte non sono a rischio e non lo sono neanche quelle che dovranno avvenire nelle prossime settimane.

Sin dai primi momenti, il presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino e del Coordinamento degli Ordini del Piemonte, Ivan Bufalo aveva invitato a evitare proclami allarmistici. "Non è certo la prima volta che coloro che non hanno superato una prova concorsuale promuovono un ricorso nel tentativo di invalidarne l’efficacia - aveva sottolineato il presidente -. Capita ovunque in quasi ogni occasione ma solo in rari casi e in presenza di reali e gravi violazioni procedurali questi ricorsi hanno un reale effetto sulle graduatorie".

Dopo l’annuncio della decisione del TAR, ha ribadito: "Siamo tutti molto soddisfatti della notizia dello scampato pericolo, anche se un po’ ce lo aspettavamo". E ha aggiunto: "Quello che ci è dispiaciuto è stato notare come alcuni abbiano dato la sensazione di fare il tifo affinché il concorso venisse annullato e di conseguenza il sistema sanitario regionale venisse messo in ginocchio, per poi avere un pretesto per attaccare l’avversario di turno".