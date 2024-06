Limone, il sindaco Riberi incontra i presidenti regionale e provinciale del Coni in visita al palazzetto polivalente

Nei giorni scorsi Il Sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Guido Pettavino, hanno incontrato il presidente del CONI Regione Piemonte, Avvocato Stefano Mossino e la Presidente del CONI Provinciale, Dottoressa Claudia Martin, che hanno accettato l’invito a visitare il palazzetto polivalente di Limone Piemonte.

L’incontro ha rappresentato un’opportunità fondamentale per discutere tematiche cruciali riguardanti la gestione futura dell’impianto e la programmazione di eventi sportivi nella nostra località già a partire dal 2025.

Durante l’incontro, i presidenti hanno espresso la loro grande soddisfazione e il plauso all’amministrazione Comunale che, grazie ai finanziamenti erogati dalla regione Piemonte, ha dato il via all’ultimazione del palazzetto polivalente che da più di trent’anni era in stato di completo abbandono.

Nell’incontro si è parlato di soluzioni tecnologiche innovative per ottimizzare l’efficienza energetica e operativa e di strategie per destagionalizzare i flussi turistici, favorendo così lo sviluppo economico e sociale, non solo di Limone, ma anche dell’intera Valle Vermenagna, per coinvolgere anche Borgo San Dalmazzo, le valli limitrofe e la città di Cuneo stessa.

Il CONI Regione Piemonte e il CONI Provinciale sono impegnati a lavorare in sinergia con la comunità Limonese per promuovere lo sport come motore di sviluppo turistico, benessere e crescita.

Il Sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi, ribadisce: “Ringrazio per la loro disponibilità i Presidenti del Coni Provinciale e Regionale, grazie agli ottimi rapporti instaurati continueremo a collaborare con il CONI per realizzare una gestione del Palazzetto in chiave sostenibile e per offrire servizi di qualità a tutti i residenti e visitatori.

Il prossimo incontro si svolgerà a Torino, con i progettisti e con i tecnici specializzati del CONI competenti in materia di impiantistica sportiva per approfondire i temi emersi dell’incontro.