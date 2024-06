The World’s 50 Best Restaurants 2024: l'albese Piazza Duomo è il 39° migliore al mondo

Dopo il balzo indietro di 13 posizioni registrato nel 2023, il ristorante albese Piazza Duomo dello chef stellato Enrico Crippa torna a risalire posizioni nella classifica dei 50 migliori al mondo.

La conferma arriva da Las Vegas dove ieri, giovedì 5 giugno, si è ritrovato il mondo dell’alta gastronomia internazionale che ha stilato l’attesissima classifica nella quale il locale della capitale delle Langhe quest’anno occupa la 39ª posizione.

La cerimonia, tenutasi al Wynn Las Vegas, ha premiato i migliori talenti gastronomici provenienti da 26 paesi in cinque continenti.

A salire sul gradino più alto del podio è stato Disfrutar, il ristorante di Barcellona gestito dal magistrale trio di chef Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas, che ha preso il posto di Central di Lima, trionfatore dell’edizione 2023 ed incluso quest’anno nella hall of fame dei ristoranti Best of the Best.

Quattro i ristoranti italiani presenti: oltre a Piazza Duomo, anche Lido 84 a Gardone Riviera (No.12) che scende di 5 posizioni rispetto alla scorsa edizione, Reale (No.19) a Castel di Sangro e Uliassi (No.50) a Senigallia che scendono rispettivamente di 3 e 16 posizioni rispetto alla classifica 2023,