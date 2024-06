Cade durante una lezione di arrampicata sportiva: grave uno studente 15enne di Bra

Grave incidente martedì scorso 4 giugno, attorno alle 15 del pomeriggio, alla falesia Cournalet di Vernante.

Una scolaresca di prima superiore di un istituto di Bra era impegnata, nell'ambito del progetto Giornate Verdi, in una lezione di arrampicata sportiva. Erano presenti alcuni professori in qualità di accompagnatori; i ragazzi erano invece seguiti passo passo da due guide alpine, che hanno spiegato loro i fondamentali e le norme di sicurezza di questa attività.

Quella del Cournalet è una falesia adatta a tutti, con vie di diversa difficoltà in base al proprio livello e chiodata in maniera ottimale.

Con casco, imbrago e scarpette, alcuni studenti stavano affrontando un settore di grado basso, quando uno dei ragazzi, impegnato nella scalata e già ad una discreta altezza, è improvvisamente caduto, finendo addosso ad un professore. Non è chiaro se il docente abbia provato ad attutire la caduta dello studente, restandone travolto.

Immediata la chiamata al 112 e quindi l'intervento dei soccorsi, giunti sul posto con due elicotteri. Presenti i sanitari, il soccorso alpino e il nucleo SAGF, il soccorso alpino della Guardia di Finanza.

Il ragazzo, non ancora quindicenne, è stato portato al CTO di Torino in gravissime condizioni. Si trova tuttora ricoverato in Rianimazione. Ha un trauma cranico, è intubato e la prognosi è riservata.

Ferite di media gravità - codice giallo - per il docente, trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Cuneo. Avrebbe riportato traumi agli arti e al costato.