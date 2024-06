Spaccio nel Monregalese e Fossanese: Carabinieri sequestrano un chilo di cocaina, 290 grammi di hashish e 113 di crack

Nelle prime ore del mattino di oggi, giovedì 6 giugno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mondovì, coadiuvati dai Carabinieri territorialmente competenti e dai colleghi del Nucleo Cinofili di Volpiano, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Cuneo su richiesta della locale Procura della Repubblica a carico di tre cittadini albanesi ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che ulteriori 5 decreti di perquisizione a carico di altri soggetti indagati nel medesimo contesto.

I provvedimenti sono scaturiti da un’attività investigativa avviata nell’ottobre 2023 dallo stesso reparto dell'Arma, che si è sviluppata attraverso tradizionali servizi di osservazione e pedinamento oltre che una capillare attività di intercettazione telefonica e ambientale, e ha consentito di individuare i tre destinatari delle misure cautelari quali vertice di un gruppo dedito allo spaccio al dettaglio di stupefacenti, in particolare cocaina, sulle “piazze” del Fossanese e del Monregalese.

Le misure cautelari sono scaturite proprio in ragione dell’entità dei traffici, della sistematicità delle condotte, dell’inserimento degli indagati in un contesto criminale stabile e articolato e del pericolo di reiterazione dei medesimi gravi reati, tanto che nel corso delle perquisizioni portate a termine durante l’esecuzione delle misure sono stati rinvenuti circa un chilo di cocaina, 290 grammi di hashish, 113 di crack e circa 34.000 Euro in contanti, ed una quarta persona è stata tratta in arresto in flagranza di reato proprio perché deteneva circa 200 grammi di hashish.

I tre arrestati, che, in ogni caso, devono essere considerati innocenti sino all’emanazione di una sentenza definitiva di condanna, sono stati tradotti, rispettivamente, presso la casa circondariale di Cuneo e presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.