Prosciutto San Daniele: come riconoscerlo e come gustarlo al meglio

Il Prosciutto di San Daniele DOP è un’eccellenza della salumeria italiana, frutto di una lavorazione artigianale e di una tradizione secolare, apprezzata non solo nel Bel Paese ma anche all’estero.

Tale prelibatezza è ottenuta da cosce di suini italiani selezionati, allevati e macellati nelle regioni del centro e nord Italia, questo prosciutto si distingue per la sua qualità e il suo sapore inconfondibile che lo rende unico nel suo genere.

Come scegliere il prosciutto San Daniele?

Come fare a riconoscere il miglior prosciutto San Daniele ? Bisogna prestare attenzione ad alcune caratteristiche fondamentali che connotano tale prodotto.

In primo luogo, è bene sapere che questo salume si presenta con una tipica forma a “chitarra”, con un caratteristico piedino e il marchio impresso a fuoco sulla cotenna.

Tuttavia, se lo si acquista già tagliato, non è possibile ammirare la sua forma. È necessario, quindi, valutare altri dettagli, come ad esempio le fette tagliate. Il San Daniele si presenta di colore rosso-rosato, con striature di grasso bianco.

All’olfatto è molto intenso, con un aroma caratteristico dovuto al processo di stagionatura e sentori di frutta secca, malto d’orzo e crosta di pane.

Al palato, invece, è dolce e delicato, fino a diventare più intenso con l’invecchiamento. È fondamentale, inoltre, leggere la lista degli ingredienti. Il San Daniele DOP è prodotto utilizzando solo cosce di suino italiano selezionate e sale, senza additivi e conservanti di alcun tipo.

Come gustare il San Daniele DOP?

Per gustare al meglio il Prosciutto San Daniele DOP, è consigliabile affettarlo molto sottilmente, preferibilmente con un’affettatrice, e avvolgerlo attorno a un grissino, così da esaltare appieno i suoi aromi.

In alternativa, si può optare per il classico connubio prosciutto e melone, ma sono altrettanto interessanti gli abbinamenti con altra frutta, come frutti rossi o ciliegie (per creare un contrasto di sapori) oppure i fichi che ne esaltano la dolcezza.

Il San Daniele si sposa bene anche con una fetta di pane casereccio e formaggi freschi dal sapore un po’ acidulo.

Ovviamente può essere consumato anche da solo, in purezza, magari abbinato a un buon vino capace di risaltarne le proprietà aromatiche.

Quale vino abbinare?

Abbinare un vino al prosciutto San Daniele può essere una sfida data la complessità del salume. Caratterizzato da ricchezza aromatica e persistenza gustativa e olfattiva, il prosciutto San Daniele lascia in bocca un sapore intenso. Inoltre, a seconda di alcuni fattori, come il taglio e la stagionatura, questo salume può essere più o meno sapido, e più o meno grasso.

È necessario, quindi, riequilibrare ed esaltare allo stesso tempo l’aromaticità e la persistenza, grazie ad un vino ben strutturato e con un buon tenore alcolico. Vanno bene sia i vini rossi che quelli bianchi, ma per questi ultimi è fondamentale valutare la quantità di tannini presenti, poiché potrebbero creare un contrasto negativo.

Tra i vini consigliati ci sono la Ribolla ed il Friulano, oppure un vino spumante metodo classico in caso di fette di San Daniele tagliate al coltello. Per quanto riguarda i rossi, invece, il suggerimento è puntare sulle bollici, con Lambrusco, Sangue di Giuda e Bonarda.