A Moretta è tempo di Festa d'estate con il grande raduno dei trattori

Ecco allora tre giornate che saranno aperte da un evento curioso: la tavola rotonda " L’Europa dei Giovani” che vuole essere un modo per unire tradizione e innovazione in una manifestazione che racconta meccanizzazione, settore primario, prodotti tipici. Importante, infatti, raccontare le ricadute di un progetto europeo ai ragazzi che ne potranno usufruire. Ciò sarà possibile grazie alla presenza di due testimonial: Maria Claudia Bodino e Renzo Romano . Presentato a Moretta lo scorso 22 marzo, Il progetto TransFormation intende creare una rete di enti formativi e soggetti interessati alla formazione professionale, nell’ambito delle Alpi e dei mestieri legati alle lavorazioni nel settore agricolo, agrituristico e agro-pastorale, al fine di valorizzare la cultura e le professionalità che i territori alpini dell’area ALCOTRA richiedono.

Fiore all’occhiello della manifestazione sarà il grande raduno organizzato dall'Associazione di Murello “Trattori e Trattoristi - Amici dei veicoli storici” che vedrà l'esposizione di oltre 250 trattori protagonisti anche di una grande sfilata cittadina per le vie di Moretta con la passerella in Piazza Umberto I. Inoltre, per rendere ancor più unico il raduno, alle 11.00 di domenica sarà siglato il gemellaggio ttra Trattori&Trattoristi e l’Associazione Museale “Il Solco” di Mantova, consorzio nato per favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone.