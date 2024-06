Atipico Music Festival, al via da stasera: a Savigliano anche Chiello, Myss Keta e Dargen D'Amico

«Una tre giorni tra talk, musica, drink e buon cibo da vivere insieme». Così può essere riassunto “Atipico Music Festival”, che torna da stasera a Savigliano.



Come sempre prenderanno parte all'evento grandi nomi del panorama musicale contemporaneo. Tre su tutti: Chiello, Myss Keta (il 7 giugno, presso l'area fieristica di via Alba) e Dargen D'Amico (l'8 giugno, sempre presso l'area fieristica, ad ingresso gratuito).

Oltre al giornalista Francesco Oggiano, che stasera – giovedì 6 giugno, sotto l'Ala di piazza del Popolo – aprirà la kermesse parlando dell'evoluzione dell'informazione e della comunicazione.



Ad organizzare l'evento sono le ragazze e i ragazzi dell'associazione “Fucos”, braccio operativo della Consulta Giovani di Savigliano, con il Comune. «Atipico è senz'altro il nostro progetto più ambizioso – spiegano il presidente Francesco Filomena e la vicepresidente Francesca Gallo – . Siamo al terzo anno della kermesse, e possiamo affermare che l'evento sia ormai diventato un punto di riferimento per i giovani di Savigliano e non solo. Un obiettivo, quello di raggiungere un pubblico più ampio possibile, che abbiamo sempre cercato di raggiungere chiamando artisti di alto livello».



Notevole è lo sforzo organizzativo. «Sostanzialmente lavoriamo tutto l'anno per mettere in piedi “Atipico” – precisano – . Cominciamo a settembre, e il dispendio di energie è tanto. Ma è anche tanta la soddisfazione per l'affetto e gli apprezzamenti con cui veniamo ripagati, sia da parte del pubblico che da parte degli artisti».



Tutte le informazioni su www.atipico.org.