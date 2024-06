Saluzzo, domenica 9 giugno il MercAntico nel centro cittadino

Domenica 9 giugno, tutto il giorno nel centro cittadino e area pedonale, si svolgerà il MercAntico.

Saranno oltre 80 espositori in corso Italia, via Ludovico II, rialzo di piazza Garibaldi e ala di ferro con oggetti, mobili e arredamento per la casa, curiosità, per gli appassionati del vintage e del collezionismo. Protagonisti l’antiquariato minore, l’hobbistica e l’usato con decine di bancarelle che saranno la vetrina di oggetti di qualsiasi genere: fumetti e libri usati, monete, orologi, quadri, vinili, mobili. Inoltre ritorna lo spazio dedicato all’artigianato con una decina di partecipanti collocati a lrialzo di piazza Garibaldi.

Dopo la pausa estiva, saranno ancora due le date del calendario annuale del MercAntico di Saluzzo: domenica 13 ottobre e domenica 10 novembre.

Per info e prenotazioni mercanticosaluzzo@gmail.com, tel. 366 7448813, www.fondazionebertoni.it . Orari segreteria: mercoledì e venerdì 9-12