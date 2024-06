Colombo (FDI) Il made in Italy in Europa ha un futuro, il vostro voto lo tutelerà

“Siamo arrivati al termine di una entusiasmante campagna elettorale. Tanto sentita e condivisa che nonostante l’enorme impegno sotto ogni punto di vista, comincio già a sentirne la nostalgia. Un percorso che mi ha permesso di ritrovare tanti compagni di viaggio degli ultimi almeno trent’anni. I veri MAESTRI del Made in Italy, anzi lasciatemelo dire nella nostra lingua, del saper fare italiano. Il loro sostegno è stato indispensabile, come sempre. Una sorta di gioco di squadra che ci fa sentire bene, a posto con la coscienza e con quello spirito che ci pervade da sempre l’amore per il nostro lavoro, per le nostre tradizioni e per la nostra terra. Amici Lombardi, Piemontesi, Liguri e Valdostani un enorme GRAZIE. Grazie per farmi sentire a casa ogni volta che ci incontriamo e ci confrontiamo, grazie per i tanti suggerimenti e attestati, grazie per la considerazione che avete riposto nel sottoscritto come ed in qualità di rappresentante della nostra categoria. Non dimentico però i tantissimi militanti di Fratelli d’Italia che ho imparato a conoscere e quei tantissimi consumatori che ci permettono di esistere, di credere nel nostro lavoro e di investire nel futuro. Ai tanti amministratori locali che mi sono stati vicini, va la mia più grande gratitudine e stima. Tante battaglie condivise anche nel sostenere le tante attività sia produttive che commerciali che costellano il nostro bellissimo arco alpino. Se penso che il 90% delle attività legate al Made in Italy nasce in borghi con una popolazione inferiore si 5.000 abitanti, ne capisco l’importanza strategica, sia dal punto occupazionale che da quello nel contrastare la desertificazione di queste aree verdi e propri presidi di una società che si basa sulle competenze tramandate per generazioni. Questa è la mia vita la mia storia, un racconto per dire che se c’è un destino o un fato che dir si voglia abbiamo fatto tutto per far sì che accada. Ecco perché vi chiedo di barrare FDI e scrivere Colombo sulla scheda delle elezioni europee"

Grazie a tutti

Marco Colombo