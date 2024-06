Elezioni Ceva, la lista a sostegno del candidato sindaco Mottinelli: "Smentiamo illazioni sulla chiusura al traffico nel centro storico"

"È stato insinuato che sia nostra intenzione, in caso di vittoria, chiudere il centro storico al traffico. Intendiamo smentire fermamente tale illazione."

Così la lista a sostegno del candidato sindaco Fabio Mottinelli interviene sul tema.

"Nello stato attuale di trascuratezza in cui versa il centro storico sarebbe deleterio pensare ad una chiusura. - spiegano - "L’isola pedonale non può mai essere un punto di partenza. Chi l’ha considerata tale tuttora è pentito. Noi vogliamo cambiare paradigma. Incentiviamo la residenzialità nel centro storico, portiamo gente a vivere il nostro salotto, portiamo i turisti che passano intorno a noi e non si fermano, promuoviamo le nostre attività commerciali. Il mercato va assolutamente riorganizzato, riqualificato e valorizzato per far lavorare maggiormente i mercatali e, di conseguenza, i nostri commercianti.

Le azioni da intraprendere sono molte, iniziando dalla consapevolezza che le attività non sono solo nel centro storico, ma anche nelle zone contigue e nel resto della città: bisogna lavorare per rendere attrattiva la città in tutte le sue parti, sostenere il commercio locale attraverso agevolazioni e semplificazioni burocratiche per negozi e piccole imprese e favorire la riqualificazione degli spazi commerciali dismessi mediante programmi di incentivazione per la rigenerazione urbana, che è qualcosa di più di un murale.

Valorizzare le nostre risorse naturali e culturali promuovendo unitariamente il nostro territorio, senza logica campanilistica. In tal senso sfruttare la prossimità delle Langhe è cruciale, creando sinergie che attraggano visitatori e investimenti. Ceva deve essere pronta. Curata ed accogliente. Attraente per nuovi residenti, visitatori, investitori, ma anche rassicurante e piacevole per i suoi abitanti."