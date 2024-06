Il sindaco di Manta Paolo Vulcano replica alla candidata Casale

In riferimento all'intervista a Ivana Casale, candidata a sindaco di Manta con la lista “SiAmo Manta”, pubblichiamo la replica del sindaco uscente e ricandidato Paolo Vulcano.

Sono una persona educata che rispetta l’opinione altrui a prescindere, tuttavia quando vedo una serie di continue e perpetrate comunicazioni che non corrispondono alla realtà e che coinvolgono le persone che mi sono vicine nell’ambito amministrativo mi trovo costretto, mio malgrado, a dare il mio punto di vista.

Risulta molto curioso al sottoscritto leggere queste comunicazioni soprattutto da chi per poco meno di quattro anni e mezzo (giugno 2019 - novembre 2023) è stato destinatario delle deleghe ampie in qualità di assessore del Comune di Manta.

Con il senno di poi mi viene da pensare che i tre ex assessori avevano già congeniato, pur continuando a dichiarare di fronte di non avere nulla con il sottoscritto, l’attuale situazione di contrapposizione attuando un comportamento insincero alle mie spalle.

Grazie a chi si è reso disponibile a sostituire gli assessori dimissionari, ricostituendo la Giunta, abbiamo evitato il commissariamento del Comune che avrebbe portato, anche e non solo, come conseguenza inevitabile, alla perdita dei contributi esterni ottenuti, ribadisco da tutta l’Amministrazione, per la riqualificazione energetica della palestra agli impianti sportivi (pari ad € 1.059.000,00)

Curioso è scoprire che le situazioni e i progetti conclusi o messi in atto dall’amministrazione Vulcano, durante il nostro mandato, sono stati attuati esclusivamente grazie agli assessori dimissionari, dimenticando, o direi maliziosamente, omettendo, di segnalare che sono tutti approvati in Giunta, quindi avallati dalla stessa, ergo condivisi, appoggiati e finanziati dal Comune.

Dico una cosa scontata, che oggi evidentemente non è, il Sindaco o l’assessore di turno da solo non fa assolutamente niente, solamente unendo le forze e spingendo tutti in un’unica direzione si raggiungono gli obiettivi.

Altrettanto curioso è che le stesse persone che hanno lavorato assieme per quattro anni e mezzo raccontando una versione differente della storia siano diventate le vittime del noto “autoritarismo” del sottoscritto.

In merito alla presenza costante in Comune è interessante scoprire che chi scrive interviene esclusivamente per il disbrigo delle pratiche, notoriamente espletate dai dipendenti comunali, e per le rappresentanze agli eventi, forse perché spesso e volentieri porto giacca e cravatta.

Ci si dimentica di dire che io ed il mio Vice siamo i soli che prendono il mezzo del comune e collaborano, da sempre e fattivamente, con le associazioni (tutte) del paese per l’organizzazione delle manifestazioni, senza parlare degli interventi, anche notturni, in collina durante gli eventi atmosferici segnalati come pericolosi dalla protezione civile.

In ultimo è curioso leggere che si rimprovera l’appartenenza politica al candidato Arnolfo quando chi risponde all’intervista era la candidata alla carica di consigliere provinciale nelle elezioni del dicembre 2021 nelle liste del partito di Azione.

Detto questo mi fermo e dichiaro fin da ora che non risponderò ad altre eventuali sollecitazioni.

Sono sinceramente convinto che i mantesi tutti abbiano la competenza di saper valutare quale possa essere la scelta migliore per rendere il voto ancora più responsabile.

Paolo Vulcano