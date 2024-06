In quasi la metà dei Comuni del Cuneese chiamati al voto amministrativo c’è una sola lista

A ogni tornata elettorale – e questa non fa eccezione – si ripropone il “fattore astensionismo”.

Quando mancano un paio di giorni alle elezioni europee, regionali e amministrative, molti risultano ancora essere i cittadini-elettori indecisi.

Non solo sulla scelta degli schieramenti, ma anche se recarsi o no alle urne.

Il partito dell’astensionismo sembra inarrestabile.

E cresce, di pari passo, il rischio che la democrazia venga depotenziata con tutte le conseguenze del caso.

A complicare il tutto il fatto che si vota per tre elezioni con tre diverse modalità di voto.

Viene da considerare che laddove si vota anche per le comunali, queste dovrebbero rappresentare un elemento di traino, ma nemmeno questo appare più scontato.

Su 171 Comuni della provincia di Cuneo chiamati ad eleggere sindaco e a rinnovare i Consigli comunali dei rispettivi paesi, in 78 c’è una sola lista.

Una percentuale di circa il 45% come non si era mai verificata nel Cuneese, considerando che anche in centri oltre i 10 mila abitanti – è il caso di Busca – gli elettori non avranno possibilità di scelta se non nell’ambito di una sola formazione.

Gli analisti considerano che non c’è più soltanto l’idea che il “non voto” sia da ricongiungere a una precisa volontà di protesta.

C’è dell’altro. Riguarda anche la sfiducia dei cittadini verso le classi politiche: la convinzione, cioè, che mai nulla possa cambiare.

Un punto di non ritorno rispetto al quale tutti dicono di voler adottare dei correttivi ma poi all’atto pratico nessuno – né a destra né a sinistra – sa (o vuole) trovare.

Innegabile che di mezzo ci sia una legge elettorale che “centralizza” le scelte in capo a ristretti gruppi di potere che vanno a scapito della volontà popolare e, di conseguenza, della rappresentanza dei territori.

Un tema spesso sottovalutato dalle élite politiche – di qualsivoglia colore - interessate più a sopravvivere a sé stesse che a incarnare realmente il ruolo di rappresentanza istituzionale a servizio delle esigenze del Paese.

Siamo in una congiuntura preelettorale che vieta la diffusione dei sondaggi, ma è un segreto di pulcinella che i numeri rilevati siano impressionanti ed elemento di forte preoccupazione.

L’esito delle prossime elezioni europee, in particolare, a prescindere dalle preferenze ai singoli partiti, rischia di trasformarsi nella consacrazione di un fenomeno allarmante.

Non si può dire che non si sia formalmente in democrazia, ma si deve – con altrettanta freddezza e lucidità – rilevare che si sta andando sempre più (non solo in Italia) verso una democrazia senza… demos.

Un potere cioè senza il popolo, segnando un solco che si allarga ad ogni tornata elettorale tra la classe politica e i cittadini.

Il tutto in un quadro internazionale a tinte fosche.

Il voto dell’8 e 9 giugno rappresenta, anche sotto aspetto, un banco di prova non irrilevante.