Katia Manassero (Lega) tra la gente a Borgo San Dalmazzo

Ultimi giorni di campagna elettorale per Katia Manassero, candidata consigliera alle elezioni regionali dell'8 e 9 giugno per la Lega, a sostegno di Alberto Cirio presidente.

Questa mattina, giovedì 6 giugno, ha incontrato cittadini e cittadine a Borgo San Dalmazzo, tra le bancarelle del mercato. A Borgo vive e lavora come imprenditrice artigiana: "Credo fermamente nell'ascolto per poter meglio comprendere le esigenze delle persone e del nostro territorio. Sono contenta perchè i borgarini mi dimostrano affetto e vicinanza”.

E aggiunge: “Candidarmi alle regionali è stata una bella esperienza. Grazie al partito, ai sostenitori e ai militanti della Lega che mi hanno aiutata”.

Martedì 4 giugno ha incontrato il ministro Valditara a Cuneo: “Da ex insegnante, o meglio da ex professoressa, sono onorata di aver conosciuto il Ministro dell'istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Condivido il suo concetto della Scuola dei Talenti”.

E conclude: “Il voto per le regionali è valido in tutta la provincia di Cuneo. Sulla scheda verde, vota Lega e scrivi Manassero. Se non scrivete il cognome, il voto non va alla candidata”.