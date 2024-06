Manca poco all'appuntamento elettorale dell'8 e 9 giugno: in Piemonte si vota per eleggere presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio.

In corsa, per la Lega, la fossanese Simona Giaccardi, presidente del Consiglio comunale nella Città degli Acaja e consigliera provinciale con deleghe a Cultura e Patrimonio.

Nel video il suo appello al voto, rivolto ad elettori ed elettrici