Manta, il candidato Gian Luca Arnolfo: "Serve un cambio di passo nelle modalità dell’amministrazione e negli obiettivi da raggiungere"

Pubblichiamo a seguire il testo inviato dal candidato a sindaco di Manta Gian Luca Arnolfo.

***

Gentile direttore,

la lista “Manta FUTURA”, che mi sostiene nella corsa a sindaco di Manta, è una formazione civica composta da mantesi che hanno deciso di dedicarsi all’Amministrazione del proprio paese, un impegno che sarà, qualunque sia l’esito delle elezioni, pieno e costante: il che non dovrebbe neanche essere continuamente rimarcato, essendo per noi normale quando ci si mette a servizio della comunità.

Alcuni componenti della lista sono candidati per la prima volta, altri hanno già maturato esperienze diverse, le quali, certo non disdicevoli e lontane dall’essere rinnegate, permetteranno di apportare competenze e capacità amministrative.

Ci siamo candidati per proporre a Manta un progetto complessivo e un modo di amministrare diversi da quelli portati avanti negli ultimi anni; la nostra campagna è stata sempre incentrata sul programma e sulle proposte, nella direzione di una vera discontinuità con il passato.

Non ci interessa sapere (o pretendere di sapere) cosa passi per la testa dei nostri avversari: è stato sufficiente vedere cosa è stato o non è stato fatto nell’ultima legislatura o parlarne con i tanti mantesi che da tempo si lamentano delle condizioni in cui si trova il paese e della conduzione del Comune: la differenza, secondo noi, la devono fare i programmi, le scelte, le proposte messe in campo, non altro e tanto meno presunti obiettivi nascosti del sottoscritto.

In questi giorni assistiamo a una rincorsa nell’evidenziare problemi e nel suggerire soluzioni, problemi che, per stessa ammissione dei nostri avversari, esistono da tempo e ai quali, evidentemente, chi ha amministrato nel trascorso quinquennio non è riuscito a porre rimedio, cercando di far dimenticare ruoli e responsabilità avuti nel recente passato; nonostante questo, come "lista Manta FUTURA" e personalmente non abbiamo voluto portare avanti una critica personale a chi ha amministrato il paese, facendolo sicuramente con passione e impegno, ma abbiamo evidenziato come molte cose non abbiano funzionato, che su tanti temi Manta sia rimasta indietro, che a volte non si è intervenuti con la necessaria incisività, come spesso sia mancato un rapporto più stretto tra amministrazione e cittadini.

Noi proponiamo idee nuove per Manta, mettendo in campo uno stile più vicino ai cittadini e più incisivo nell’azione amministrativa e candidati che possano realmente interpretare la domanda di cambiamento che da più parti ci è stata posta: su questo si fonda il nostro programma, redatto da mantesi nell’esclusivo interesse della Comunità Mantese.

Occorre, a nostro parere, un cambio di passo sia nelle modalità dell’amministrazione sia negli obiettivi da raggiungere; quanto affermiamo è stato ripreso anche dai candidati nostri avversari, ma noi crediamo che la nostra lista e la mia candidatura a sindaco possano essere in grado, più di altre, di raggiungere quella discontinuità con le passate esperienze che tanti concittadini richiedono.

Grazie per l’attenzione.

Gian Luca Arnolfo, candidato sindaco di Manta per la lista “Manta FUTURA”