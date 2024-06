Regionali, Paolo Bongioanni: «Europa, ecco perché è anche un voto per il Piemonte»

Sabato 8 e domenica 9 giugno il Piemonte è l’unica regione italiana a votare per il rinnovo dell’amministrazione regionale assieme alle elezioni per il Parlamento Europeo. Il capogruppo in Consiglio regionale Paolo Bongioanni - ricandidato per Fratelli d’Italia alle elezioni regionali come capolista per la circoscrizione di Cuneo – riflette per questo sull’importanza di esprimere il proprio voto anche per il Parlamento Europeo sulla scheda grigia. «Spesso percepiamo l’Europa come un’entità lontana, astratta, talvolta ostile ma le cui decisioni non influenzano la nostra vita. Non è così: e non è solo questione dei tappi sulle bottiglie di plastica».

«Il Piemonte in questi anni – ricorda Bongioanni- ha sicuramente ricevuto dall’Europa molti vantaggi e opportunità, grazie anche ai quali è riuscito a ripartire appieno dopo la pandemia e a impostare con i fondi europei del Pnrr molti interventi che stanno prendendo forma sul nostro territorio. Allo stesso modo penso alla forte quota europea nei fondi di Sviluppo e coesione, che stanno consentendo di realizzare progetti di riqualificazione urbana e territoriale nelle 24 aree territoriali omogenee del Piemonte, di cui sette in provincia di Cuneo: Monregalese, Alta valle Tanaro e Cebano, Pianura Cuneese, Valle Stura, Terre del Monviso, Roero, Terre di Langa».



Dall’altra, però, è sotto gli occhi di tutti come l’Europa imponga norme assurde che penalizzano gli interessi dell’Italia, del Piemonte, delle sue imprese e della sua gente.

Bongioanni fa un sintetico riepilogo: «Le scadenze sulle auto elettriche nella regione che più ha pagato in termini di occupazione i costi globali di riconversione. La norma assurda che ferma i Diesel Euro 5 e che io sono riuscito a scongiurare in Piemonte. Le imposizioni del “Green Deal” ambientale sull’impatto zero delle case, che costringerà tanti proprietari di abitazioni ad affrontare spese insostenibili per correre dietro a norme pensate per la Danimarca o l’Olanda ma del tutto assurde in Italia. Le folli politiche agricole che hanno portato in strada per mesi i trattori di tutta Europa. Le imposizioni sulla libera concorrenza in materia energetica che – complice la situazione internazionale e la scelta dell’Italia di rinunciare al nucleare – hanno fatto schizzare alle stelle le bollette per i nostri imprenditori e cittadini».



Per cambiare quest’Europa e mandare a casa la maggioranza Popolari-Socialisti che l’ha governata in pratica da sempre è importante dare nelle urne l’8 e 9 giugno un segnale di cambiamento. «Votare Fratelli d’Italia alle elezioni europee – sottolinea Bongioanni - è votare per il Piemonte. Il programma di Giorgia Meloni è sintetizzato nello slogan di queste elezioni: “L’Italia cambia l’Europa”. Fratelli d’Italia vuole cambiare l’Europa dell’asse tra i soliti Paesi forti, l’Europa governata a tavolino da burocrati lontani dai problemi reali e spesso schierata contro gli interessi della nostra Nazione». Un’Italia che conti di più in Europa, nell’Alleanza Atlantica, nell’Occidente e nel Mediterraneo. Che tuteli gli interessi nazionali nella discussione dei dossier legislativi europei, fra cui il Green Deal e la transizione ecologica.





«Vogliamo un’Europa che sostenga concretamente progetti ambiziosi di sviluppo fra Nazioni vicine, come quello che ho in mente da tempo fra Piemonte, Liguria, Provenza e Costa Azzurra per dare vita all’Euroregione turistica delle Alpi che si tuffano nel mare. E anche in Regione e a Roma, come ho già fatto più volte in questa legislatura, continueremo a batterci contro le assurde norme di Bruxelles che promuovono la carne sintetica e le farine d’insetti e, per contro, penalizzano con etichettature terroristiche le produzioni d’eccellenza degli agricoltori e viticoltori piemontesi. Ecco perché l’8 e il 9 giugno un voto a Fratelli d’Italia in Europa è un voto per il Piemonte».