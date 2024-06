Renzi al fianco di Librandi: 'Col voto si decide il futuro delle vostre vite. Scatta la sfida degli Stati Uniti d’Europa'

«Nei prossimi giorni si decide il futuro delle vostre vite. Avete l’occasione di votare per dei candidati che se eletti andranno davvero in Europa e tra questi c’è Gianfranco, un uomo entusiasta che con tenacia e intelligenza ha messo in piedi un’azienda che compete con i grandi player mondiali».

Così Matteo Renzi ha tirato la volata a Gianfranco Librandi, imprenditore, già parlamentare, candidato alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno con Stati Uniti d’Europa.

«Siccome l’Unione europea deve essere anche l’Unione europea delle imprese, e non soltanto dei burocrati, sono contento che in tanti siate qui per dare una mano a Gianfranco», ha detto ieri, giovedì 5 giugno, il leader di Italia Viva ai numerosi presenti al locale 55 a Milano.

«L’Europa è da proteggere e salvare: votiamo partiti come Stati Uniti d’Europa, che comprende persone con vera passione per la politica», l'appello di Librandi.

Librandi: «L’economia arranca, subito soluzioni»

In questa campagna elettorale, Librandi ha incontrato imprenditori, associazioni, famiglie: «La cosa che più mi ha colpito è che– spiega –. L’economia arranca, dobbiamo andare immediatamente in Europa per trovare una soluzione. E dobbiamo cercare di cambiare questo governo, che nelle ultime settimane ha parlato di redditometro e di spostare da quattro a dieci anni l’utilizzo dei crediti del superbonus. Siamo molto preoccupati, speriamo di superare in breve questi problemi dando una spinta all’economia,e il Pil era al 4,4 per cento».C’è però il “pericolo” dell’astensionismo: «A chi non sa ancora se andrà a votare, direi che è un momento difficile per l’Europa, che è», osserva Librandi. Certo, «l’Europa avrà dei difetti, ma ci ha salvato dal Covid, ci ha aiutato quando c’è stato il problema dell’energia, ci ha messo a disposizione tanti fondi. Ai cittadini dico che l’Europa è importante, ci permetterà tornare a trascorrere tanti altri anni di pace, di competere con la Cina, con gli Stati Uniti, con altre realtà. L’Europa è da proteggere e salvare: andate a votare e votate dei partiti che si schierano per l’Europa, come Stati Uniti d’Europa, che comprende persone con la passione per la politica».Da imprenditore con esperienza più che quarantennale, Librandi si impegnerà per un, per tasse uguali in tutti i paesi della Ue, sburocratizzazione, riduzione delle tasse per chi compra senza evadere. Ma nel suo programma c’è ampio spazio anche per il sociale, con: «Persone che si occupano di anziani o malati senza essere pagatie Dovrebbero invece avere un giusto rimborso, altrimenti le nostre famiglie si impoveriranno sempre di più».Avanti, dunque, verso un’Europa più forte: «La formazione è Draghi al Consiglio europeo, Renzi alla Commissione europea e Librandi a fare la fanteria di questi due marines».

Renzi: «Col voto determinerete il futuro dei vostri figli»

Ieri sera Renzi ha preso la parola dopo l’intervento di Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa. E ha subito chiarito che «– ha scandito –. Se nei prossimi anni dovrete cambiare o no le vostre case, dipende dalle scelte che si fanno in Europa. Se nei prossimi anni non avremo i soldi dell’Unione Europea, ci cureremo peggio.Nei prossimi giorni si decide il futuro delle vostre vite. Il futuro dei prossimi cinque anni. La politica è questo,. Con quel voto determinerete il futuro dei vostri figli».

E ancora: «Gli altri politici stanno usando queste elezioni per contarsi. Noi le stiamo utilizzando per dire che scatta la grande sfida e scommessa degli Stati Uniti d’Europa. Avete l’occasione di votare per dei candidati che se eletti andranno davvero in Europa. Tra questi c’è Gianfranco. Un uomo entusiasta, anche per la sua storia personale: è partito da zero e, con la tenacia e l’intelligenza, ha messo in piedi un’azienda che compete con i grandi player mondiali. E siccome l’Unione europea deve essere anche l’Unione europea delle imprese, e non soltanto dei burocrati; siccome deve essere quella di chi si inventa soluzioni nuove, sono contento che in tanti siate qui per dare una mano a Gianfranco».