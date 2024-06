L'Istututo Comprensivo Santarosa di Savigliano alla 26ª edizione di "Pronti...VIA!"

Venerdì 24 maggio l'Istituto Santarosa di Savigliano, presso lo stadio “A. Damiano” di Saluzzo, ha partecipato alla 26° edizione di “Pronti…VIA!” una manifestazione sportiva promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (all’interno del Progetto Tecnico dei Campionati Studenteschi) che ha come scopo quello di includere alunni disabili nelle attività sportive.

La scuola ha partecipato con ben 6 squadre, delle classi 1^B,1^C, 3^A, 4^A, 4^B della scuola primaria, rispettivamente formate ognuna da 3 alunni (di cui uno disabile, come da bando della stessa manifestazione). I bambini sono stati accompagnati dagli insegnanti e dai genitori che si sono resi molto disponibili per gestire i trasporti, indispensabili per la riuscita di questa giornata.

La manifestazione prevedeva che la parte logistica fosse gestita da alunni delle scuole superiori del comune di Saluzzo i quali hanno coordinato e pianificato l’evento, attribuendo un significato ancora più ampio all’obiettivo inclusione.

Le prove erano tre: il lancio del vortex palla e pallina, il percorso ad ostacoli e la staffetta. Le squadre dell'istituto hanno gareggiato con determinazione e impegno; una di esse ha vinto il primo premio, si tratta della squadra de “I croissant” formata dai tre alunni della 4^A i quali sono saliti sul podio meritando la medaglia.

È stata una giornata intensa, ricca di emozioni, di sport e di sorrisi che ha permesso a tutti, bambini insegnanti e genitori, di vivere uno splendido momento di conoscenza reciproca e condivisione.

Come sempre la Dirigente Scolastica del Santarosa ha appoggiato con grande sensibilità la partecipazione a questa tipologia di eventi.