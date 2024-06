Sci alpino: volge al termine l'allenamento di Bassino e compagne a Les Deux Alpes

Prosegue l’allenamento delle squadre femminili di Coppa del mondo sul ghiacciaio di Les Deux Alpes, che si concluderà venerdì 7 giugno.

In Francia sono presenti Elena Curtoni, Marta Bassino, Roberta Melesi, Teresa Runggaldier, Nadia Delago, Vicky Bernardi, Sara Thaler e Laura Pirovano per quanto riguarda il team elite e polivalenti e Martina Peterlini, Marta Rossetti, Beatrice Sola, Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb, Elisa Platino e Asja Zenere per quanto riguarda le slalomgigantiste.

“Il tempo si è stabilizzato in questi ultimi giorni, c’è molta neve in ghiacciaio – racconta Johnny Feltrin, allenatore responsabile della velocità -. Nei primi giorni le condizioni erano invernali con qualche assaggio di nevicata, ma nonostante ciò si è lavorato tutti i giorni. Le ragazze si sono sottoposte anche ad alcuni test relativi alla preparazione fisica. Elena Curtoni non ha avuto problematiche particolari e segue il ritmo delle compagne senza problemi, pure le ragazze giovani si stanno integrando nel modo migliore”.

La trasferta francese si è chiusa con qualche giorno di anticipo per Beatrice Sola. La slalomista trentina si è procurata una piccola frattura al capitello radiale del gomito destro. Le è stata applicata una fasciatura non rigida al braccio e dovrà osservare un periodo di stop di tre settimane, chiusura anticipata a titolo precauzionale anche per Asja Zenere, che si sottoporrà ad alcuni accertamenti alla schiena.