A Bene Vagienna la mostra "I colori dell'infinito" di Grazia Bertano

Sarà esposta per tutto il mese di giugno in casa Ravera a Bene Vagienna - ospite dell'associazione Amici di Bene - la mostra della fotografa Grazia Bertano: visite negli orari di apertura della caffetteria del museo (giovedì 9-14, venerd' 9-14 e 17-21, sabato 9-21 e domenica e festivi 9.30-12 e 15-20).



La mostra si intitola “I colori dell’infinito”. Nel mondo esistono luoghi straordinari che sono perfino difficili da immaginare. In particolare, in Sudamerica, si possono vedere montagne gialle e rosse, dune bianche, laghi dalla colorazione rossastra o quasi gialla, e formazioni bizzarre modellate dal vento. Per noi europei è difficile immaginare che nel mondo ci siano luoghi selvaggi e incontaminati dai colori innaturali.



La mostra raccoglie i luoghi più strani che si possono incontrare viaggiando in Argentina, Cile e Bolivia, a grandi altitudini, dai 3.000 fino ai quasi 5.000 metri.





Grazia Bertano è una fotografa viaggiatrice che ha al suo attivo 66 paesi visitati in Asia, Africa, Centro e Sud America. Ama le rotte meno turistiche e i paesi in via di sviluppo, ha visitato, tra gli altri, il Tibet, la Mongolia, l’Etiopia e il Senegal, in Sud America si è spinta fino all’isolotto di Cape Horn.



Dal 2013 è presidente del circolo fotografico Cuneofotografia. Organizza viaggi fotografici e ha un canale YouTube con più di 200 video dedicati alla post-produzione e al montaggio video, oltre che ai viaggi. Tiene serate dove proietta e racconta i propri viaggi.