Cuneo, la scuola primaria Damiano e la secondaria Palatucci insieme per chiudere in festa l'anno scolastico

Ieri mattina le classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e le classi seconde e terze della Secondaria di San Rocco Castagnaretta si sono esibite sul piazzale della chiesa con musiche eseguite, dalla secondaria, con il flauto dolce e l’accompagnamento di un basso elettrico, una chitarra acustica e un trombone e canti preparati dalla primaria, durante un percorso musicale, dedicato alla vocalità parlata e cantata.

L’evento, reso possibile grazie alla presenza di alcuni volontari del comitato di quartiere per garantire la sicurezza, si è concluso con un gruppo delle terze medie portando in scena una parte della rappresentazione teatrale intitolata “Homeless”.

Ad applaudirli una rappresentanza dei bambini della scuola dell'infanzia Autretti e della casa di riposo.

Per l’intera scuola di San Rocco è stato un modo per concludere l’anno scolastico tutti insieme dimostrando che fare scuola è anche questo: collaborare a un progetto comune in cui alunni, insegnanti di ogni ordine e grado, genitori e territorio lavorano insieme con impegno, organizzazione, dedizione e piacere.